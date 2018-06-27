'Dünya mü'min için bir binektir'

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Dünya ahiretin tarlasıdır.” (Avali el-Leali, 1/267/66).

İmam Ali (a.s) buyurdu ki: “Allah dünyayı, dünyadan sonrası için yarattı. Dünya ehlini de hangisinin güzel amel işleyeceğini bilmek için imtihan etti. Biz dünya için yaratılmadık ve dünya için çalışmakla da emrolunmadık.” (a.g.e, 55. mektup).

İmam Bakır (a.s) ise: “Dünya ahirete ne güzel bir yardımcıdır” buyurdu. (el-Bihar, 73/127/126).

Dünyanın anlamı hakkında Resûlullah (s.a.a) buyurdu ki: “Sadece kendisiyle Aziz ve Celil olan Allah’ın rızası istenen dünya dışında dünyada olan her şey mel’undur, mel’undur.” (Kenz’ul-Ummal, 6088).

İmam Zeynelâbidin (a.s) buyurdu k: “Dünya iki dünyadır. Araç olan dünya ve lanetlenmiş dünya.” (el-Kafi, 2/317/8).

Dünyadan zaruret miktarınca almak hususunda İmam Ali (a.s), ihtiyacını izhar eden birine şöyle buyurmuştur: “Bil ki dünyadan sana ulaşan ihtiyacından fazlası hususunda, sen başkalarının hazinedarısın.” (el-Bihar, 73/90/61).

İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Dünyadan kendinize yeten şeyden fazlasını istemeyin ve size ulaşan/erişenden fazlasını talep etmeyin.” (Nehc’ul-Belağa, 45. hutbe).

Yine İmam Ali (a.s), “Dünya münafıkların yurdudur, takva sahiplerinin yurdu değildir. O halde dünyadan sadece bedenine güç verecek, seni hayatta tutacak ve ahiretin için azık olacak miktarını al” buyurdu. (Metalib’us-Suul, 52).

İmam Sâdık (a.s) buyurdu ki: “Benim gözümde dünya sadece mecbur kaldığımda yediğim bir leş gibidir.” (el-Bihar, 78/193/7).

Resûlullah (s.a.a) dünyanın mahiyeti hakkında buyurdu ki: “Şüphesiz azameti yüce Allah dünyaya şöyle vahyetmiştir: Her kim sana hizmet ederse onu sıkıntıya düşür ve her kim de seni terk ederse ona hizmet et.” (Emali’es-Seduk, 230/9).

Aynı hususta İmam Ali'nin (a.s) sözleri şöyledir:

“Dünya, onu terk edenin, ahiret ise onu talep edenindir.” (el-Bihar, 73/81/43).

“Dünyanın örneği senin gölgen örneğidir. Sen durursan durur. Sen peşine düşersen uzaklaşır.” (Gurer’ul-Hikem, 9818).

Dünyayı cahilce kınamak bahsinde ise Resûlullah (s.a.a) buyuruyor ki: “Dünyaya sövmeyin. Şüphesiz dünya mü'min için güzel bir binektir. Zira onunla hayra ulaşılır ve kötülükten kurtulunur. Şüphesiz kul, 'Allah dünyaya lanet etsin' deyince, dünya, 'Allah ikimizden, Rabbine en çok isyan edene lanet etsin' der.” (el-Bihar, 77/178/10).

İmam Ali (a.s) da buyurdu ki: “Ey dünyayı kötüleyen, aldatıcılığına kanan, boş şeylerine kapılan! Dünyaya aldandıktan sonra mı onu kötülüyorsun?! Sen mi dünyayı suçluyorsun, yoksa o mu seni suçluyor?! O seni ne zaman azıttı, aldattı! Dünya, ona doğru davranana doğruluk, ondan bir şey anlayana afiyet, ondan azık toplayana zenginlik yurdudur.” (Nehc’ul-Belağa, 131. hikmet).

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