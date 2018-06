'Dünyanın çokluğu sizi kandırmasın'

Dünyaya bağlananlarla ilgili Kur'an'da şöyle buyurulur: “Bizimle karşılaşmayı ummayan ve dünya hayatından hoşnut olup ona bağlananların ve ayetlerimizden habersiz bulunanların, işte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir.” (Yunus, 7-8).

Aynı hususta İmam Ali'nin (a.s.) bazı sözleri şöyledir:

Hz. Ali, Allah-u Teâlâ’nın, “Duvarın altında onların bir hazinesi vardı” ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Bu hazine altından bir levha idi ve üzerinde şöyle yazılıydı: Dünya ve ehlinin halden hale değiştiğini gördüğü halde dünyaya itminan eden kimseye şaşarım.” (Mean’il-Ahbar, 200/1).

“Dünyaya, dünyadan yüz çevirenler gibi bakın. Dünya çok geçmeden sakinlerini kovacak ve refah içinde yüzen zengini derde müptela kılacaktır. O halde dikkatli ol ki, insanı şaşırtan dünyanın çokluğu sizleri kandırmasın. Zira dünyadan kendinizle götüreceğiniz şeyler çok azdır.” (el-Bihar, 78/20/79).

“Dünyaya yüz çeviren ve ayrılacak bir kimse gibi bak, dünyaya şeyda aşıklar gibi bakma.” (Gurer’ul-Hikem, 2386).

Kur'an, dünyayı tercih etme tehlikesine şöyle dikkat çeker: “İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.” (Naziat, 37-39).

Lokman (a.s.) oğluna öğüt vererek şöyle buyurmuştur: “Dünyanı ahiretine sat ki her ikisini de elde edesin. Ahiretini dünyana satma ki her ikisini de kaybedersin.” (el-Bihar, 13/422/17).

“Kim dünyaya tapar ve dünyayı ahirete tercih ederse korkunç bir akıbete düçâr olur.” (el-Hisal, 632/10).

“İnsanlar dünyalarını düzeltmek için dinî işlerinden birini terk ettiklerinde, Allah daha zararlı bir şeyi onların yüzüne açar.” (Nehc’ul-Belağa, 106. hikmet).

Dünya mü'minin zindanıdır. Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Dünya hiçbir mü'mine sefalı değildir. Nasıl olsun ki! Halbuki dünya onun zindanı ve belasıdır.” (Kenz’ul-Ummal, 6090).

İmam Sâdık (a.s.) da, “Dünya mü'minin zindanı, mezar kalesi ve cennet döneceği yerdir. Dünya kafirin cenneti, kabir zindanı ve ateş sığınacağı yerdir” buyurdu. (el-Hisal, 108/74).

Mü'min dünyaya fazla önem vermez. İmam Ali (a.s.) buyurdu ki: “Her kimin en büyük himmeti dünya olursa mutsuzluğu ve hüznü uzar.” (el-Bihar, 73/81/43).

İmam Sâdık (a.s.) ise, “Her kimin gece gündüz en büyük himmeti dünya olursa Allah-u Teâlâ fakirliği iki gözünün arasına diker; işini dağıtır ve dünyadan sadece Allah’ın kendisine nasip ettiğine ulaşır. Her kimin de gece gündüz en büyük himmeti ahireti olursa Allah-u Teâlâ kalbine zenginlik verir ve işlerini toparlayıp düzene koyar.” (el-Kafi, 2/319/15). (Muhammed Muhamedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

