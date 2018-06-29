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'Dünyanın çokluğu sizi kandırmasın'

Hz. Ali (a.s.) buyurdu ki: “Dünyaya, dünyadan yüz çevirenler gibi bakın. Dünya çok geçmeden sakinlerini kovacak ve refah içinde yüzen zengini derde müptela kılacaktır. İnsanı şaşırtan dünyanın çokluğu sizi kandırmasın. Zira dünyadan kendinizle götüreceğiniz şeyler çok azdır”

29 Haziran 2018 Cuma 17:36
'Dünyanın çokluğu sizi kandırmasın'

Dünyaya bağlananlarla ilgili Kur'an'da şöyle buyurulur: “Bizimle karşılaşmayı ummayan ve dünya hayatından hoşnut olup ona bağlananların ve ayetlerimizden habersiz bulunanların, işte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir.” (Yunus, 7-8).

Aynı hususta İmam Ali'nin (a.s.) bazı sözleri şöyledir:

Hz. Ali, Allah-u Teâlâ’nın, “Duvarın altında onların bir hazinesi vardı” ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Bu hazine altından bir levha idi ve üzerinde şöyle yazılıydı: Dünya ve ehlinin halden hale değiştiğini gördüğü halde dünyaya itminan eden kimseye şaşarım.” (Mean’il-Ahbar, 200/1).

“Dünyaya, dünyadan yüz çevirenler gibi bakın. Dünya çok geçmeden sakinlerini kovacak ve refah içinde yüzen zengini derde müptela kılacaktır. O halde dikkatli ol ki, insanı şaşırtan dünyanın çokluğu sizleri kandırmasın. Zira dünyadan kendinizle götüreceğiniz şeyler çok azdır.” (el-Bihar, 78/20/79).

“Dünyaya yüz çeviren ve ayrılacak bir kimse gibi bak, dünyaya şeyda aşıklar gibi bakma.” (Gurer’ul-Hikem, 2386).

Kur'an, dünyayı tercih etme tehlikesine  şöyle dikkat çeker: “İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.” (Naziat, 37-39).

Lokman (a.s.) oğluna öğüt vererek şöyle buyurmuştur: “Dünyanı ahiretine sat ki her ikisini de elde edesin. Ahiretini dünyana satma ki her ikisini de kaybedersin.” (el-Bihar, 13/422/17).

Aynı hususta İmam Ali'nin (a.s.) sözleri şöyledir:

“Kim dünyaya tapar ve dünyayı ahirete tercih ederse korkunç bir akıbete düçâr olur.” (el-Hisal, 632/10).

“İnsanlar dünyalarını düzeltmek için dinî işlerinden birini terk ettiklerinde, Allah daha zararlı bir şeyi onların yüzüne açar.” (Nehc’ul-Belağa, 106. hikmet).

Dünya mü'minin zindanıdır. Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Dünya hiçbir mü'mine sefalı değildir. Nasıl olsun ki! Halbuki dünya onun zindanı ve belasıdır.” (Kenz’ul-Ummal, 6090).

İmam Sâdık (a.s.) da, “Dünya mü'minin zindanı, mezar kalesi ve cennet döneceği yerdir. Dünya kafirin cenneti, kabir zindanı ve ateş sığınacağı yerdir” buyurdu. (el-Hisal, 108/74).

Mü'min dünyaya fazla önem vermez. İmam Ali (a.s.) buyurdu ki: “Her kimin en büyük himmeti dünya olursa mutsuzluğu ve hüznü uzar.” (el-Bihar, 73/81/43).

İmam Sâdık (a.s.) ise, “Her kimin gece gündüz en büyük himmeti dünya olursa Allah-u Teâlâ fakirliği iki gözünün arasına diker; işini dağıtır ve dünyadan sadece Allah’ın kendisine nasip ettiğine ulaşır. Her kimin de gece gündüz en büyük himmeti ahireti olursa Allah-u Teâlâ kalbine zenginlik verir ve işlerini toparlayıp düzene koyar.” (el-Kafi, 2/319/15). (Muhammed Muhamedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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