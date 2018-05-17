Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101869
ALTIN
185.129
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0286
EURO
5.2589
banner138

'Dünyayı sevmekte el ele verdiniz'

İmam Ali (a.s.) buyurdu ki: “Ayıbınızı yüzünüze söylemesinden korktuğunuz için hiç biriniz kardeşinizin ayıbını söylemiyorsunuz. Gerçekten ahireti terk etmek ve dünyayı sevmekte el ele verdiniz”

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:49
'Dünyayı sevmekte el ele verdiniz'

İnsanların ayıplarıyla uğraşmayı ve kendi nefsine gevşek davranmayı kınamak hususunda Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Sizden her biri kardeşinin gözündeki dikeni görür ama kendisinin gözündeki ağaç gövdesini görmez.” (Kenz’ul-Ummal, 44141).

Resûlullah (s.a.a.), “İnsana, insanlarda bir ayıp gördüğü halde onu kendisinde görmemesi, kendisinin terk edemediği bir şey sebebiyle insanları kınaması ve arkadaşını faydasız şeylerle üzmesi ayıp olarak yeter” buyurdu. (el-Hisal, 110/81).

İsa (a.s.) buyurdu ki: “Ey kötü kullar! Neden şüphe üzere insanları kınıyor ama kendi ayıplarınız ve kötülükleriniz hususundaki yakîninize rağmen kendinizi kınamıyorsunuz?” (Tuhef’ul-Ukul, 501).

İmam Ali Efendimizin bu husustaki sözleri de şöyledir:

"İnsanların ayıbını görünce onları sevmeyen fakat o ayıpları kendisi için beğenen kimse, ahmağın ta kendisidir.” (Nehc’ul-Belağa, 349. hikmet).

“Ayıbın en büyüğü, onun misli sende varken başkasını ayıplamandır.” (a.g.e, 353. hikmet).

“Ayıpları kendisini, insanların ayıplarıyla uğraşmaktan alıkoyan kimseye ne mutlu!” (Nehc’ul-Belağa, 176. hutbe).

“İnsanların en akıllısı kendi ayıbını gören ama başkalarının ayıbını görmeyen kimsedir.” (Gurer’ul-Hikem, 3233).

“Ayıbını gören kimse, başkalarının ayıbıyla meşgul olmaz.” (Tuhef’ul-Ukul, 88).

İmam Sâdık (a.s.) buyurdu ki: “İnsan için en faydalı şey, kendi ayıplarını inceleme hususunda insanlardan öne geçmesidir.” (el-Kafi, 8/243/337).

İmam Sâdık (a.s.), “Bir kulun kendi ayıplarını unuttuğu halde başkalarının ayıplarıyla uğraştığını gördüğünüzde biliniz ki o Allah’ın hilesine dûçar olmuştur.” (Müstetrafat’is-Serair, 48/7).

Ayıpları gizlemek hususunda Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Her kim birinin rezaletini örterse, diri diri mezara gömülen bir kızı mezardan kurtaran kimse gibidir.” (Kenz’ul-Ummal, 6387).

Yine Resûlullah (s.a.a.), “Her kim kardeşinin bir günahını bilir ve onu gizlerse, Allah da kıyamet günü onun günahlarını örter” buyurdu. (et-Terğib ve’t-Terhib, 3/239/7).

İmam Bâkır (a.s.) buyurdu ki: “Mü'mine, mü'min kardeşinin yetmiş büyük günahını örtmesi farzdır.” (el-Kafi, 2/207/8).

İmam Ali (a.s.), “Her kim ayıbını sana açıkça söylerse arkandan haysiyetini korur ve her kim de sana ayıplarını söylemede müsamaha gösterirse ayıplarını arkandan söyler” buyurdu. (Gurer’ul-Hikem, 8260, 8261).

Yine İmam Ali (a.s.), “Ayıbınızı yüzünüze söylemesinden korktuğunuz için hiç biriniz kardeşinizin ayıbını söylemiyorsunuz. Gerçekten ahireti terk etmek ve dünyayı sevmekte el ele verdiniz” buyurdu. (Nehc’ul-Belağa, 113. hutbe).

İmam Sâdık (a.s.), “Benim nezdimde kardeşlerimin en sevimli olanı, ayıplarımı bana hediye edendir” buyurdu. (Tuhef’ul-Ukul, 3663). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'O senin şefkatli dostundur'
'O senin şefkatli dostundur'
'Amelleriniz her gün Bana gösterilir'
'Amelleriniz her gün Bana gösterilir'
'Bir sonunuz vardır, sonunuza yönelin'
'Bir sonunuz vardır, sonunuza yönelin'
'Hıyanetin en büyüğü ümmete yapılandır'
'Hıyanetin en büyüğü ümmete yapılandır'
Yaratılmış en güzel nimet
Yaratılmış en güzel nimet
'Akıl, ruhani varlıkların ilkidir'
'Akıl, ruhani varlıkların ilkidir'
'Ahlakî aşağılıklar azameti yok eder'
'Ahlakî aşağılıklar azameti yok eder'
Kötü ameller peşini bırakmaz
Kötü ameller peşini bırakmaz
'Ahireti hatırlamak ilaç ve şifadır'
'Ahireti hatırlamak ilaç ve şifadır'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim