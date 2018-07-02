'Edebi artanın makamı da artar'

İmam Ali Efendimizin (a.s.) edebin üstünlüğü konusundaki hikmetli sözlerinden bazıları şöyledir:

“Edep insanın kemalidir.” (Gurer’ul-Hikem, 998).

“Ey mü'min! Şüphesiz ki bu ilim ve edep nefsinin değeridir; o halde bunları öğrenmeye çalış. İlim ve edebin arttıkça şüphesiz değerin ve makamın da artar.” (Mişkat’ul-Envar, 135).

“Edep en güzel huydur.” (Gurer’ul-Hikem, 967).

“Babaların çocuklarına bıraktığı en hayırlı miras edeptir.” (a.g.e., 5036).

“Şüphesiz insanlar altın ve gümüşten daha çok güzel bir edebe muhtaçtırlar.” (a.g.e., 3590).

“Güzel edep, en üstün soy şerafeti ve en üstün akrabalıktır.” (a.g.e., 4853).

“Edep öğrenmeye çalış; zira edep soy şerafetinin süsüdür.” (a.g.e., 6096).

“Güzel edep, soy şerafetinin yerini tutar.” (el-Bihar, 75/68/8).

“Edepten daha faydalı bir soy şerafeti yoktur.” (a.g.e., 71/428/78).

“Edebi olmayanın soyluluğu gider.” (Tuhef’ul-Ukul, 96).

“Sizin süsünüz edeptir.” (Nehc’us-Saadet, 2/50).

“Edep gibi bir süs yoktur.” (Gurer’ul-Hikem, 10466).

“Her şey akla ihtiyaç duyar; akıl ise edebe.” (Gurer’ul-Hikem, 6911).

“İnsanda edep, kökü akıl olan bir ağaç gibidir.” (a.g.e., 2004).

“Edebi aklından çok olan kimse, bir çok koyunlar arasında olan çoban gibidir.” (a.g.e., 8886).

“Nefislerinizi terbiye etmek görevini bizzat üstlenin ve onları alışkanlıkların tutkusundan kurtarmaya çalışın.”

“Kendini eğitip terbiye eden kimse, insanları eğitip terbiye eden kimseden daha çok ululanmaya layıktır.” (Gurer’ul-Hikem, 4522).

“Ahlakı tezkiye etmek, güzel edebin sebebidir.” (Gurer’ul-Hikem, 5520).

“Her kim edebe gönül verirse kötülükleri azalır.” (a.g.e, 8271).

“Alimlerle otur ki ilmin artsın, edebin güzelleşsin ve nefsin tezkiye olsun.” (a.g.e, 4786).

“Edep, akıl ve zekayı geliştirir.” (a.g.e., 4333).

“İnsanın ilmi arttıkça edebi de artar ve Allah korkusu ve haşyeti katmerleşir.” (a.g.e., 4174). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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