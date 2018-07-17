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Edebi sabırla elde edersin

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Övülmüş bir akıbete ulaşma, tatlı bir sona erme, edepsizliği insandan giderme ve insanın hedefe ulaşmasına yardımcı olma hususunda sabır gibi bir şey yoktur”

17 Temmuz 2018 Salı 00:20
Edebi sabırla elde edersin

İmam Ali (a.s.) nefsin terbiyesi hususunda şöyle buyurmuştur: "Nefislerinizi terbiye etmek görevini bizzat üstlenin ve onları alışkanlıkların tutkusundan kurtarmaya çalışın.”

“Kendini eğitip terbiye eden kimse insanları eğitip terbiye eden kimseden daha çok ululanmaya layıktır.” (el-Bihar, 2/56/33).

“En üstün edep kendinden başlamandır.” (Gurer’ul Hikem, 3115).

Edebin insan kazandırdıkları hususundaki sözleri ise şöyledir:

“Ahlakı tezkiye etmek, güzel edebin sebebidir.” (a.g.e., 5520).

“Her kim edebe gönül verirse kötülükleri azalır.” (Gurer’ul-Hikem, 8271).

“Edebi kaybedince sessizliği tercih et.” (el-Bihar, 71/293/63).

“Her kimde kınanmış bir huy görürsen, benzerini kendinden uzaklaştırmaya çalış.” (Gurer’ul Hikem, 4098).

“Övülmüş bir akıbete ulaşma, tatlı bir sona erme, edepsizliği insandan giderme ve insanın hedefe ulaşmasına yardımcı olma hususunda sabır gibi bir şey yoktur.” (a.g.e., 7508).

“Zamanın zorlukları karşısında sadece akıldan; edep elde etmek için ise araştırma ve incelemeden yardım görülür.” (el-Bihar, 78/7/59).

“Âlimlerle otur ki ilmin artsın, edebin güzelleşsin ve nefsin tezkiye olsun.” (Gurer’ul-Hikem, 4786).

“Edep; akıl ve zekayı geliştirir.” (a.g.e., 4333).

“İnsanın ilmi arttıkça edebi de artar ve Allah korkusu ve haşyeti katmerleşir.” (a.g.e., 4174).

İmam Rıza (a.s.) da şöyle buyurmuştur: “Akıl Allah’tan bir hediyedir. Edep ise bir külfettir (zorla elde edilir). O halde her kim edep elde etmek için zahmete katlanırsa onu elde eder. Her kim de akıl elde etme zahmetine düşerse, bu sadece bilgisizliğini artırır.” (el-Bihar, 78/342/43).

Lokman (a.s.) ise şöyle buyurmuştur: “Her kim edep isterse ona önem verir ve edebe önem veren de onu tanımak için her türlü zahmete katlanır. Her kim onu tanımak için zahmete katlanırsa büyük bir iştiyakla aramaya koyulur. Her kim büyük bir iştiyakla aramaya koyulursa faydasını görür. O halde edebi adet edin. Şüphesiz ki sen (bu güzel adetlere sahip olma açısından) senden önce bu edepler ile süslenen kimselerin halefisin ve faydasını yerine geçeceklere ulaştırırsın.” (a.g.e., 13/411/2).

Edeb hususunda İmam Zeynelâbidin (a.s.) bir duasında şöyle buyurmuştur: “Allah’ım! Bizleri, ilim kulpuna sarılan ve nefsini anlayışla terbiye eden kimselerden eyle.” (el-Bihar, 94/127/19). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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