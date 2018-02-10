‘Ehl-i Beyt’im gökteki yıldızlar gibidir’

Ali bin Ca’fer, kardeşi İmam Musa Kâzım aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu nakleder:

“Yedinci İmam’ın beşinci vasisi gaybete çekildiğinde mutlaka ve mutlaka dininize sahip olun. Bu emrin sahibi mutlaka gaybete çekilecek, imamete inananların çoğu sözünden dönecektir. Şüphesiz bu, Allah’ın bir imtihanıdır, Allah bununla halkını deneyecektir. Eğer sizin babalarınız ve dedeleriniz, bundan daha sahih bir din olduğunu bilseler, mutlaka o dine uyarlardı.”

Şöyle arz ettim: “Ey imam! Yedinciden sonraki beşinci imam mı?”

Buyurdu ki: “Ey oğlum! Sizin aklınız bunu alamaz. Ve sizin sıfatlarınız bunu taşıyamaz ama eğer yaşarsanız bunu anlayacaksınız.”

Ebu’l-Carud der ki:

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam bana şöyle buyurdu: “Ey Ebu’l-Carud! Zaman o kadar geçecek ki şöyle söyleyecekler: ‘Öldü mü? Helak mı oldu? Veya hangi vadiye gitti?’ Ve Mehdi’yi arzu edenler de şöyle söyleyecek: ‘Ne zaman zuhur edecek? Artık kemikleri çürüdü.’ İşte o zaman zuhuru bekleyin ve O’nun zuhur ettiğini duyarsanız, buzun üzerinde sürünseniz dahi ona ulaşmaya çalışın.”

Zaide bin Kukame bazı şeyhlerinden nakleder ki İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: “Doğru Kaim (Mehdi) kıyam ettiğinde halk şöyle söyleyecek: Bu nereden çıktı? Bunun kemikleri kuruyup çürümüştü!”

Hammad bin Abdulkerim-i Cellab’dan rivayetle;

Hz. İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’ın yanında Hz. Mehdi’den bahsettiklerinde şöyle buyurdu: “O kıyam ettiğinde halk mutlaka şöyle söyleyecek: Bu nereden çıktı? Falanca tarihten beri O’nun kemikleri kuruyup çürümüştür.”

Haşşab, İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’dan, o da babalarından nakleder ki Hz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “Benim Ehl-i Beyt’im tıpkı gökteki yıldızlar gibidir. Her bir yıldız kayboldukça bir yenisi çıkar. Bir yıldız doğduğunda ona bakar, parmağınızla onu gösterirsiniz. Sonra ölüm meleği gelir de onu götürür. Sonra uzun bir zaman sonra Abdulmuttaliboğulları eşit olurlar, hangisinin daha üstün olduğu anlaşılamaz. İşte o zaman sizin yıldızınız (kurtuluşunuz) doğacak. Siz de Allah’a hamd edin ve O’nu kabul edin.”

Maruf bin Harrebüz der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: Bu ümmetin içinde benim Ehl-i Beyt’im tıpkı gökteki yıldızlar gibidir. Her yıldız kayboldukça bir yenisi doğar. Öyle ki siz gözlerinizi o doğan yıldıza dikersiniz ve parmağınızla onu gösterirsiniz sonra ölüm meleği gelir de onu götürür. Sonra uzun bir süre kimin kimden daha üstün olduğunu anlamadan beklersiniz. Abdulmuttalib’in bütün evlatları fazilette eşit olurlar. Siz bu durumda iken Allah sizlere yıldızınızı çıkarır. Ona hamd edin ve onu kabul edin.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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