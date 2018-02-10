Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

‘Ehl-i Beyt’im gökteki yıldızlar gibidir’

Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Benim Ehl-i Beyt’im tıpkı gökteki yıldızlar gibidir. Her bir yıldız kayboldukça bir yenisi çıkar. Bir yıldız doğduğunda ona bakar, parmağınızla onu gösterirsiniz. Sonra ölüm meleği gelir de onu götürür. (…) İşte o zaman sizin yıldızınız doğacak. Siz de Allah’a hamd edin ve O’nu kabul edin”

10 Şubat 2018 Cumartesi 00:54
‘Ehl-i Beyt’im gökteki yıldızlar gibidir’

Ali bin Ca’fer, kardeşi İmam Musa Kâzım aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu nakleder:

“Yedinci İmam’ın beşinci vasisi gaybete çekildiğinde mutlaka ve mutlaka dininize sahip olun. Bu emrin sahibi mutlaka gaybete çekilecek, imamete inananların çoğu sözünden dönecektir. Şüphesiz bu, Allah’ın bir imtihanıdır, Allah bununla halkını deneyecektir. Eğer sizin babalarınız ve dedeleriniz, bundan daha sahih bir din olduğunu bilseler, mutlaka o dine uyarlardı.”

Şöyle arz ettim: “Ey imam! Yedinciden sonraki beşinci imam mı?”

Buyurdu ki: “Ey oğlum! Sizin aklınız bunu alamaz. Ve sizin sıfatlarınız bunu taşıyamaz ama eğer yaşarsanız bunu anlayacaksınız.”

Ebu’l-Carud der ki:

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam bana şöyle buyurdu: “Ey Ebu’l-Carud! Zaman o kadar geçecek ki şöyle söyleyecekler: ‘Öldü mü? Helak mı oldu? Veya hangi vadiye gitti?’ Ve Mehdi’yi arzu edenler de şöyle söyleyecek: ‘Ne zaman zuhur edecek? Artık kemikleri çürüdü.’ İşte o zaman zuhuru bekleyin ve O’nun zuhur ettiğini duyarsanız, buzun üzerinde sürünseniz dahi ona ulaşmaya çalışın.”

Zaide bin Kukame bazı şeyhlerinden nakleder ki İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: “Doğru Kaim (Mehdi) kıyam ettiğinde halk şöyle söyleyecek: Bu nereden çıktı? Bunun kemikleri kuruyup çürümüştü!”

Hammad bin Abdulkerim-i Cellab’dan rivayetle;

Hz. İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’ın yanında Hz. Mehdi’den bahsettiklerinde şöyle buyurdu: “O kıyam ettiğinde halk mutlaka şöyle söyleyecek: Bu nereden çıktı? Falanca tarihten beri O’nun kemikleri kuruyup çürümüştür.”

Haşşab, İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’dan, o da babalarından nakleder ki Hz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: “Benim Ehl-i Beyt’im tıpkı gökteki yıldızlar gibidir. Her bir yıldız kayboldukça bir yenisi çıkar. Bir yıldız doğduğunda ona bakar, parmağınızla onu gösterirsiniz. Sonra ölüm meleği gelir de onu götürür. Sonra uzun bir zaman sonra Abdulmuttaliboğulları eşit olurlar, hangisinin daha üstün olduğu anlaşılamaz. İşte o zaman sizin yıldızınız (kurtuluşunuz) doğacak. Siz de Allah’a hamd edin ve O’nu kabul edin.”

Maruf bin Harrebüz der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: Bu ümmetin içinde benim Ehl-i Beyt’im tıpkı gökteki yıldızlar gibidir. Her yıldız kayboldukça bir yenisi doğar. Öyle ki siz gözlerinizi o doğan yıldıza dikersiniz ve parmağınızla onu gösterirsiniz sonra ölüm meleği gelir de onu götürür. Sonra uzun bir süre kimin kimden daha üstün olduğunu anlamadan beklersiniz. Abdulmuttalib’in bütün evlatları fazilette eşit olurlar. Siz bu durumda iken Allah sizlere yıldızınızı çıkarır. Ona hamd edin ve onu kabul edin.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onlar hakimlere kan döktürürler
Onlar hakimlere kan döktürürler
‘Şüphesiz Mehdi, Ali’nin evladıdır’
‘Şüphesiz Mehdi, Ali’nin evladıdır’
Dünya, Ali için küçük bir sofradır
Dünya, Ali için küçük bir sofradır
Yeryüzü asla İmam’sız kalmayacaktır
Yeryüzü asla İmam’sız kalmayacaktır
‘Sen yeryüzünü Hüccet’siz bırakmazsın’
‘Sen yeryüzünü Hüccet’siz bırakmazsın’
Hak İmam’ı tanıyan emin olur
Hak İmam’ı tanıyan emin olur
‘Adil imama yaklaşanlar kınanmaz’
‘Adil imama yaklaşanlar kınanmaz’
‘Kendi reyini din edinme!’
‘Kendi reyini din edinme!’
‘İmamı olmadan yaşayan kaybolmuştur’
‘İmamı olmadan yaşayan kaybolmuştur’

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim