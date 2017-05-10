Ekmek parçası deyip geçme!

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Resûlullah (s.a.a)'e karpuz (veya kavun) ve hurma getirdiler. Resûlullah (s.a.a) onlardan yiyip şöyle buyurdular: “Bunların her ikisi de güzeldir.” (Hurmanın tabiatı sıcak, karpuzunki ise soğuktur).

Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “O (İmam Hasan), yedinci günü Hasan olarak adlandırıldı ve Hasan isminden Hüseyin türedi.” Sözünün devamında buyurdular ki: “O ikisi arasında ancak bir hamilelik süresi geçmiştir (fazla değil).”

Ali b. Hüseyin (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Peygamber (s.a.a) İmam Hasan (a.s) doğduğu gün kulağına namaz ezanı okudu.”

Ca’fer b. Muhammed’in (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Babam esansını istedi, ondan baş ve yüzüne (biraz) sürdü. ‘Kullandığın esans nedir?’ diye sordum. ‘Menekşedir’ buyurdular. ‘Menekşenin üstünlüğü (fazileti) nedir?’ dedim. ‘Babam ceddim Hüseyin'den, o da babası Ali (a.s)'dan, o da Resûlullah’tan (s.a.a), ‘Menekşenin diğer esanslara üstünlüğü, İslam'ın diğer dinlere üstünlüğü gibidir’ diye buyurduğunu nakletmişlerdir.”

İmam Rıza (a.s), Hüseyin b. Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bir gün Allah Resulü (s.a.a), Ali (a.s)'ın yanına geldiğinde onun ateşinin yüksek olduğunu gördü ve ona iğde yemesini emretti.”

İmam Rıza (a.s)'dan şöyle nakledilmiştir:

İmam Hüseyin (a.s) bir gün istirahat mahalline giderken bir ekmek parçasının yere düşmüş olduğunu gördü. O ekmeği hizmetçisine emanet ederek şöyle dedi: "Ben dışarı çıktığımda bu ekmeği bana hatırlat."

Hizmetçisi ekmek parçasını yedi. İmam (a.s) oradan çıktığında, "Sana verdiğim ekmek parçası nerede?" diye sordu.

Hizmetçi, "Ey benim mevlam! Onu yedim" dedi.

Bunun üzerine İmam (a.s), "Ben seni Allah rızası için serbest bırakıyorum” diye cevap verdi.

Bu olayı gören başka birisi İmam (a.s)'a dönerek, "Onu özgürlüğüne mi kavuşturdun?" diye sordu.

İmam (a.s), "Evet, ben ceddim Resûlullah (s.a.a)'den duydum ki şöyle buyuruyordu: Kim yere düşmüş bir ekmek parçasını alır ve onu eliyle temizleyerek veya yıkayarak yerse, o ekmek parçası henüz onun boğazından geçmeden Allah-u Teâlâ onu cehennem ateşinden kurtarır.”

İmam (a.s) sonra şöyle buyurdu: "Ben Allah-u Teâlâ’nın hür ettiği birisini köle olarak kabullenemem."