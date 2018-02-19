Elekte elenir gibi tasfiye olunacaklar

Muhammed bin Müslim der ki:

İmam Ebu Ca’fer (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Doğrusu Kâim (aleyhisselam)’ın iki gaybeti vardır. O iki gaybetten birinde O’nun hakkında şöyle söylenecek: Helak oldu ve onun hangi vadiye gittiği anlaşılmadı.”

Mufazzal bin Ömer der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Doğrusu bu emrin sahibinin iki gaybeti vardır. Birisinde O’nun haberi taraftarlarına ulaşacak, diğerinde ise denilecek ki: Helak oldu, hangi vadiye gitti?”

“Böyle olursa ne yapmalıyız?” diye arz ettim.

Şöyle buyurdu: “Eğer birisi (Mehdi olduğunu) iddia ederse, ona sadece Hz. Mehdi’nin cevabını verebileceği zor sorular sorun.”

Hz. Mehdi (aleyhisselam)’ın iki kez gaybete çekileceği hakkındaki hadislerin sayısı çoktur. Yüce Allah, İmamların bu sözlerini açıklığa kavuşturmuş ve onları onaylamıştır. Birinci gaybet; Hz. Mehdi (aleyhisselam) ile halkın arasında dört sefir’in aracı olduğu gaybettir. Bu dört kişi birinci gaybette mevcud idiler ve İmam Mehdi (aleyhisselam) tarafından tayin olundular. Bütün zor ve karışık soruların cevabı, hikmetleri Hz. Mehdi tarafından onların eliyle halka ulaşıyordu. Birinci gaybet (gaybet-i suğra) artık bitmiş ve günleri sona ermiştir.

İkinci gaybette ise artık sefirler ve aracılar yoktur. Çünkü Allah’ın yüce hikmeti gereği Mehdilik iddia edenler ve Hz. Mehdi (aleyhisselam)’ı kabullenmeyenler imtihana tâbi tutulacak, birbirlerinden ayrılacak ve elekte elenir gibi tasfiye olunacaklardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: “Allah mü’minleri şu bulundukları halde bırakmayacak, sonunda habisi iyi insandan mutlaka ayıracak ve Allah size gaybı da bildirecek değil.” (Âl-i İmrân, 179).

Biz şu anda ikinci gaybette (büyük kayboluş) bulunmaktayız. Allah’tan niyaz ediyoruz ki, Hz. Mehdi’nin zuhurunu yakın etsin ve bizleri hayra yakın olanlardan, O’nun seçkinine uyan ve O’nun velisine yardım edenlerden karar kılsın. Şüphesiz Allah ihsanın velisidir, bağışlayandır ve minnet sahibidir.

Mufazzal bin Ömer der ki:

İmam Ebu Abdullah Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Bu emrin sahibi bir gaybetinde, ‘Korktuğumdan sizden kaçtım da Allah bana hikmet verdi ve beni mürsellerden karar kıldı’ (Şuarâ, 21) diyecek.”

Mufazzal bin Ömer der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kâim kıyam ettiğinde şu ayeti okuyacak: Sizden korktuğum için kaçtım.”

Mufazzal bin Ömer der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık’tan duydum ki: “İmam Ebu Ca’fer (aleyhisselam) şöyle buyurdu: Kâim kıyam ettiğinde, ‘Korktuğumdan sizden kaçtım da Allah bana hikmet verdi ve beni mürsellerden karar kıldı’ diyecek.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL