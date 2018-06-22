Cenab-ı Hak, Kur'an'da şöyle buyuruyor: “De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Yalanladığınız için, azab yakanızı bırakmayacaktır.” (Furkan, 77).

Yine buyuruyor: “Rabbiniz, 'Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir' buyurmuştur.” (Gafir, 60).

Bu hususta Resûlullah'ın (s.a.a) bazı hadisleri şöyledir:

“Dua ibadetin özüdür. Hiç kimse dua ile helak olmaz.” (el-Bihar, 93/300/37).

“Dua mü'minin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur.” (el-Kafi, 2/468/1).

“Şüphesiz insanların en acizi duadan aciz olandır.” (Emali et-Tusi, 89/136).

“En üstün ibadet duadır. Allah kula dua için izin verirse ona rahmet kapısını açar. Şüphesiz hiç kimse dua ile helak olmaz.” (Tenbih’ul-Havatir, 2/237).

İmam Ali (a.s) oğlu Hasan’a (a.s) yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur: “Bil ki şüphesiz dünya ve ahiretin melekûtunun hazinelerini elinde tutan, senin dua etmene izin vermiş, sana icabet edeceğini üstlenmiş, sana bağışta bulunmak için kendisinden istemeni emretmiştir. O Rahim ve Kerim'dir. Seninle kendisi arasına seni O’ndan engelleyecek birisini karar kılmamış ve katında senin için şefaat edecek birine seni sığındırmamıştır. Sonra dua ve O'ndan istemek olan hazinelerinin kilidini eline vermiştir. O halde istediğin zaman dua ederek hazinelerinin kapılarını açabilirsin.” (el-Bihar, 77/204/1).

İmam Ali (a.s) buyurdu ki: “Dua rahmetin anahtarı ve karanlığın meşalesidir.” (a.g.e, 93/300/37).

“Aziz ve Celil olan Allah’a yeryüzünde en sevimli amel duadır.” (el-Kafi, 2/467/8).

“Dua mü'minin kalkanıdır.” (a.g.e., s. 468/7).

Aynı hususta İmam Sâdık'ın (a.s) sözleri şöyledir:

“Duadan ayrılma. Şüphesiz ki duada her hastalığın şifası vardır.” (Mekarim’ul Ahlak, 2/12/2008).

“Dua et ve, 'iş işten geçmiş' deme. Şüphesiz Aziz ve Celil olan Allah nezdinde sadece dua ile elde edilen bir makam vardır.” (el-Kafi, 2/466/3).

“Dua keskin mızraktan daha etkilidir.” (el-Bihar, 93/297/25).

İmam Rıza (a.s) ise, “Peygamberlerin silahıyla kuşanın” buyurdu.

Kendisine, “Peygamberlerin silahı nedir?” denilince şöyle buyurdu: “Duadır.” (el-Kafi, 2/468/5). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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