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‘En son İmam ölür’

İmam Ca’fer (a.s.) buyurdu ki: “Eğer bütün insanlardan geriye iki kişi kalırsa, bunlardan biri mutlaka imam olur. En son İmam ölür. Ki hiç kimsenin kendisini hüccetsiz bıraktı diye Allah Azze ve Celle’ye karşı ileri sürebileceği bir bahanesi bulunmasın”

11 Ekim 2017 Çarşamba 17:02
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‘En son İmam ölür’

Kuleyni, Usul-i Kafi isimli eserinde şöyle aktarıyor:

İbn Tayyar şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: “Şayet yeryüzünde iki kişiden başka kimse kalmazsa, biri diğeri için hüccet olur.”

Hamza b. Tayyar, Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:

“Geride sadece iki insan kalsa, biri arkadaşı için hüccet olur.”

Muhammed b. Hasan, Sehl b. Ziyad'dan, o Muhammed b. İsa'dan benzeri bir hadis rivayet etmiştir.

Kerram şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm) buyurdu ki:

“Eğer bütün insanlardan geriye iki kişi kalırsa, bunlardan biri mutlaka imam olur.”

Yine buyurdu ki: “En son imam ölür. Ki hiç kimsenin kendisini hüccetsiz bıraktı diye Allah Azze ve Celle'ye karşı ileri sürebileceği bir bahanesi bulunmasın.”

Hamza b. Tayyar şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: “Yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, bunlardan biri mutlaka hüccet olur. Veya ikincisi hüccet olur.” (Tereddüt ravilerden Ahmed b. Muhammed'den kaynaklanıyor).

Yûnus b. Yakub, Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:

“Eğer yeryüzünde iki kişiden başka kimse kalmasa, bunlardan biri mutlaka hüccet olur.”

Ebu Hamza şöyle aktardı:

Ebu Ca’fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) bana dedi ki: “Allah'ı tanıyan, O'na ibadet eder. Allah'ı tanımayan ise, O'na halkın geneli gibi yoldan çıkmış bir şekilde ibadet etmiş olur.”

Dedim ki: “Sana kurban olayım! Allah'ı tanımak nasıl olur?”

Buyurdu ki: “Allah Azze ve Celle'yi tasdik etmek, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’yi tasdik etmek, Ali'nin velayetini kabul edip onun ve diğer hidâyet önderlerinin imamlıklarına tâbi olmak, onların düşmanlarından uzaklaşarak, kendini sıyırarak Allah Azze ve Celle'ye yönelmek şeklinde olur. Allah Azze ve Celle bu şekilde tanınır.”

İbn Uzeyne şöyle rivayet etmiştir:

Bize birden çok kişi İmam Muhammed Bâkır veya İmam Ca’fer Sâdık (aleyhisselâm)’dan birinin şöyle dediğini anlattılar: “Kişi (kul) Allah'ı, Resûlünü, bütün İmamları ve zamanının İmam’ını tanımadan, meselelerini zamanın İmam’ına götürmeden ve verdiği karara teslim olmadan gerçek mü'min olamaz.”

Ardından İmam şöyle buyurdu: “Bir insan ilk İmam’ı tanımadan son İmam’ı tanıyabilir mi?” OKAN EGESEL

Anahtar Kelimeler:
İnsanlarImamAzzeCelleBahaneHüccet
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