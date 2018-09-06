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Enerjinin kalbi Antalya'da atacak

Ülkemiz enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen Türkiye Enerji Zirvesi’nin dokuzuncusu bu yıl 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Golf and Spa Resort’ta düzenlenecek

06 Eylül 2018 Perşembe 17:20
Enerjinin kalbi Antalya'da atacak

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) destekleriyle düzenlenecek olan 9. Türkiye Enerji Zirvesi, 1.500’e yakın ulusal ve uluslararası katılımcıyı, Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey isimleriyle buluşturacak ve yeni iş birliği imkanlarına kapı aralayacak.

9. Türkiye Enerji Zirvesi’nde, son 15 yılda yaşadığı hızlı gelişim süreci ile önemli mesafe kat eden Türkiye enerji piyasaları, global piyasalarda yaşanan gelişmeler ve gelecek trendleri farklı açılardan sektör profesyonelleri, uzmanlar ve üst düzey bürokratlar tarafından ele alınacak.
YENİ MESAJ/ANTALYA

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