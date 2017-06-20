"Faizi hafife almak küfürdür"

(dünden devam...)

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

İmam Rıza (a.s.) buyurdu ki:

Faizli alış veriş; her durumda satıcı ve müşteri için zarardır. Allah faizi, mal ve servetin yok olmasından dolayı haram etmiştir. Sefih ve deliye aklı yerine gelinceye kadar veya reşit oluncaya dek malı verilmez. Çünkü malını telef ederek yok etme korkusu vardır. İşte bu yüzden dolayı Allah faizi haram etmiştir. Alışverişte faiz, bir dirhemi iki dirheme nakit olarak satmaktır.

Faiz açıklandıktan sonra haram olması; haram olan bir şeyin hafife alınmasından dolayıdır. İşte bu, haram olduğu açıklandıktan sonra, büyük günah olup haram yapılan şeyi hafife almaktan başka bir şey değildir. Faizi de hafife almak, kâfir olmak demektir.

Borçta faizin haram olmasının sebebi; iyiliğin ortadan gitmesi, malların ise telef olmasına, halkın faydalanmaya ve kâra rağbet edip borç vermeyi ise terk etmelerine sebep olduğundan dolayıdır. Borç, yapılan iyiliklerdendir. Bunda (faizli borçta) fesat, zulüm ve malların yok olması vardır.

Domuz etinin yenmesinin haram olmasının sebebi: Pis bir varlıktır. Allah-u Teala onu kullarına öğüt, ibret, korku ve delil olması için -meshedip- yaratmıştır. Çünkü onun yiyeceği en pis yiyecektir. Daha birçok sebeplerden... Aynı şekilde maymunu da haram etmiştir. Çünkü o da domuz gibi mesholunan bir hayvandır. Onda insana benzerlik verdi ki, gazaplanılmış yaratıklardan olduğuna delalet etsin.

Murdar olmuş hayvanın haram olmasının sebebi: Onda beden için zarar, fesat ve afetler vardır. Allah’ın adının (bismillah) denilmesi, helal olması için bir sebeptir. Aynı zamanda helal ile haram arasında da bir farktır.

Allah’ın, kanı da murdar gibi haram etmesinin sebebi: Vücuda zararlı olduğundan dolayıdır. Çünkü kan, vücutta sarılığı meydana getirir (sarı su oluşturur). Ağzı kötü kokulu yapıp vücudun da leş gibi kokmasına, ahlakı bozup kalbin taşlaşmasına sebep olmaktadır. İnsandan şefkat ve merhameti götürür, hatta insan anne-babasını ve en yakın dostunu bile öldürmekten korkmaz.

OKAN EGESEL