'Fetih kapısı bizimle açılır'

Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Ehl-i Beyt’imin aranızdaki misali Nuh’un gemisi misalidir. Ona binen kurtulur, geri kalan ise boğulur.”

Yine Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Allah dini bizimle açtığı gibi bizimle de kapatmıştır. Allah kin ve düşmanlıktan sonra kalplerin arasını bizim ile bulmuştur.” (Emali et-Tusi, 21/24).

Aynı hususta İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “İmanın yücelikleri onlardadır. Onlar Rahman’ın hazineleridir. Konuşurlarsa doğru söylerler, susarlarsa hiç kimse onları geçemez. (Sessizlikleri zayıflıklarından veya çaresizliklerinden değildir. Aksine hikmete dayalıdır)." (Şerh-i Nehci'l-Belağa, İbn-i Ebi'l-Hadid, 175).

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz yollar arasındaki dayanağız; geri kalan bizlere yetişir, ileri giden ise bize geri döner.” (a.g.e., 18/273).

İmam Ali (a.s.), Hz. Peygamberin (s.a.a.) Ehl-i Beyt’ini zikrederken şöyle buyurmuştur: “Onlar (Resûlullah’ın) sırrının yeri, emrinin sığınağı, ilminin hazinesi, hikmetinin üssü, kitaplarının mağarası (sığınağı), dinin dağlarıdır. Belinin eğriliği onlarla düzelir. Bedeninin sarsıntısı onlarla ortadan kalkar.” (Nehc’ul-Belağa, 2. hutbe).

İmam Bâkır (a.s.) ise şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz insanlar nezdinde biz Ehl-i Beyt’ten almadıkları hiçbir hak ve doğruluk yoktur. Hiç kimse verdiği hükmün anahtarı, kapısı, evveli ve sünneti Mü'minlerin Emiri Ali b. Ebi Tâlib olmadıkça hak ve adalet ile hükmedemez.” (Emali el-Müfid, 96/6).

İmam Sadık (a.s.) da babalarından şöyle nakletmiştir: “Hak bayrağı bizimledir. Ona uyan (kurtuluş sahiline) ulaşır. Ondan geri kalan boğulur. Bilin ki her mü'minin kanının intikamı bizimle alınır, boyunlarınızdaki zillet halkası bizimle çıkarılır; fetih kapısı sizinle değil, bizimle açılır ve kapılar bizimle kapanır, sizinle değil.”

Resûlullah (s.a.a.), Hz. Ali’ye fitne ehlini nitelendirirken şöyle buyurmuştur: “Kendilerine adalet gelinceye kadar fitnede şaşkınca bocalarlar.”

Hz. Ali (a.s.), “Ya Resûlallah! Adalet bizden midir yoksa dışımızdakilerden mi?” diye sorunca şöyle buyurdu: “Hayır bizdendir, Allah bizimle açar, bizimle kapatır ve şirkten sonra kalpleri bizimle birleştirdi.” (a.g.e., 289/7).

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bela bizimle başlar, sonra sizinle; huzur bizimle başlar, sonra sizinle... Kendisine yemin edilene and olsun ki, Allah çakıl taşları ile (fil olayında) zafere ulaştırdığı gibi sizinle de zafere ulaştıracaktır.” (a.ge., 301/2). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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