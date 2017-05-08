‘Gelecekte dini küçümsemenizden korkuyorum’

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.a), böbrekler idrara çok yakın olduğundan dolayı onları yemiyordu ama onu haram da kılmıyordu.”

Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Talha b. Ubeydullah Resûlullah (s.a.a)’in yanına vardı. O sırada Resûlullah’ın elinde bir ayva vardı. Onu Talha'ya verip şöyle buyurdu: Ey Eba Muhammed! Al bunu; çünkü bu, kalbi rahatlatıp güçlendirir.”

Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kim sabahleyin aç karnına yirmi bir tane kuru üzüm yerse, bedeninde sevmediği bir şey (hastalık) bulamaz.”

e Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.a) hurma yediğinde çekirdeğini elinin arkasına kor, sonra atardı.”

Hz. Ali (a.s), Resûl-i Ekrem (s.a.a)’den şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Mercimek yiyiniz; çünkü mercimek, mübarek ve mukaddestir, kalbi yumuşatır ve gözyaşını çoğaltır; Hz. İsa (a.s) sonuncusu olmak üzere yetmiş peygamber onun bereketi hakkında dua etmişlerdir.”

Hz. Ali (a.s) hakkında şöyle nakledilmiştir:

Adamın birisi Hz. Ali (a.s)'ı (yemeğe) davet etti. Bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Davetini üç şartla kabul ediyorum.”

Davet eden şahıs, “Ey müminlerin Emiri, o şartlar nelerdir?” diye sorduğunda şöyle buyurdu: “Dışarıdan benim için (zahmete düşerek) bir şey almayasın, evde bulunan şeyi benden esirgemeyesin ve ailene zorluk çıkarmayasın.”

Hz. Ali (a.s)'ı davet eden şahıs; “Ey Müminlerin Emiri, şartlarının tümünü kabul ediyorum” dedi.

İmam (a.s) da onun bu davetini kabul ederek evine gitti.

Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Veba, hızlı ölümdür.”

Hz. Ali (a.s), Resûl-i Ekrem (s.a.a)’den şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ben, gelecekte dini küçümsemenizden, hüküm hakkında rüşvet almanızdan (veya kadılık makamını alıp-satmanızdan), sıla-i rahim (akrabalara iyilik ve ihsan) yapmamanızdan, Kur'an okumak yerine saz ve müziğe yönelmenizden ve din hususunda sizden üstün olmayan kimseleri kendinize imam ve rehber yapmanızdan korkuyorum.”

Hz. Ali (a.s), Resûlullah’ın (s.a.a) kendisine şöyle buyurduğu nakletmiştir: “Ya Ali! Tuz ye; çünkü tuz yetmiş derde şifadır; o dertlerin (hastalıkların) en küçüğü cüzam, abraş ve deliliktir.”

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