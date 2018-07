'Gencin kalbi boş tarla gibidir'

Çocukların terbiyesi hakkında Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Evlatlarınıza değer verin, edeplerini güzelleştirin (ki bu vesile ile) bağışlanasınız.” (el-Bihar, 104/95/44).

İmam Ali (a.s.), İmam Hasan’a (a.s.) buyurdu ki: “Şüphesiz ki gencin kalbi boş bir tarla gibidir; içine ne serpersen kabul eder. Bu yüzden henüz kalbin katılaşmadan ve zihnin meşgul olmadan seni terbiye etmeye koyuldum.” (Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l-Hadid, 16/66).

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun” ayeti nazil olduğunda insanlar, “Ya Resûlallah! Nefsimizi ve ehlimizi nasıl koruyalım?” diye sorunca Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Hayırlı işler yapın ve bunu ailenize de hatırlatın. Onları Allah’a itaat üzere terbiye edin.” (Mustedrek’ul-Vesail, 12/201/13882).

İmam Rıza (a.s.) da, “Çocuğa bir parça ekmek veya herhangi bir şeyden bir avuç bile olsa kendi eliyle sadaka vermesini emredin. Zira her ne kadar az da olsa temiz bir niyetle Allah yolunda verilen her şey, (aslında) çoktur” buyurdu. (el-Kafi, 4/4/10).

Çocukların nasıl terbiye edileceği hususunda Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Çocuk ilk yedi yıl efendidir, ikinci yedi yıl köle ve üçüncü yedi yıl da vezir. Eğer yirmi bir yaşına kadar ahlakını beğenirsen (ne güzel); aksi takdirde onu kendi haline bırak. Zira (bu durumda) sen Allah katında mazursun.” (Mekarim’ul-Ahlak, 1/478/1649).

Terbiyede riayet edilmesi gereken hususlar konusunda İmam Ali Efendimizin hikmetli sözlerinden bazıları şöyledir:

“İyileri mükafatlandırarak kötüleri kötülüklerden alıkoy.” (Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, 18/410).

“İyileri ıslah etmek onlara değer vermekledir. Kötüleri ıslah etmek ise onları tedip etmekledir.” (el-Bihar, 78/82/81).

“Kardeşini kendisine iyilikte bulunarak kına. Kötülüklerine kendisine ihsanda bulunarak cevap ver.” (a.g.e, 71/427/76).

“Kötü insanı iyi işlerinle ıslah et. Güzel sözlerinle onu hayra sevk et.” (Gurer’ul Hikem, 2304).

Bir rivayete göre;

Birisi Ebu’l-Hasan Musa’ya (a.s) çocuğunu şikayette bulununca şöyle buyurdu: “Onu dövme; kısa bir müddet ondan ayrıl, küs.” (el-Bihar, 104/99/74).

Allah’ın edebi ile edeplenmek konusunda İmam Ali (a.s.) buyurdu ki: “Her kim Aziz ve Celil olan Allah’ın edepleriyle edeplenirse (bu edep) onu ebedi kurtuluşa ulaştırır.” (a.g.e., 92/214/13).

Yine buyurdu: “Her kim Allah’ın edebi üzere ıslah olmazsa, kendi nefsinin edebi üzere ıslah olmaz.” (Gurer’ul-Hikem, 9001). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL