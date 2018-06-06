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Gerçek güçlü böyle olur

Allah Resûlü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Sizin en güçlünüz sevindiğinde günah ve haksızlığa sürüklenmeyen, rahatsız olduğunda hakkı söyleme yolundan sapmayan ve kudret elde ettiğinde hakkı olmayan şeye el uzatmayan kimsedir”

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:36
Gerçek güçlü böyle olur

İmam Ali (a.s.) cesaret hususunda şöyle buyurdu:

“Cesaret peşin bir izzettir.” (Gurer’ul-Hikem, 572).

“Cesaret peşin bir yardım ve apaçık bir fazilettir.” (a.g.e., 1700).

“Eğer hasletler birbirinden ayrılırsa şüphesiz doğruluk cesaretle ve korkaklık yalanla olur.” (a.g.e., 7597).

İmam Hasan (a.s.), cesaret hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: “Cesaret, denkleri karşısında durmak ve savaşta sabırlı olmaktır.” (Tuhef’ul-Ukul, 226).

Cesaret verici etkenler konusunda İmam Ali (a.s.)'ın bazı sözleri şöyledir:

“Cesaret üç haslet üzere yaratılmıştır. Bu üç hasletten her biri diğerinin sahip olmadığı bir fazilet ve değere sahiptir: Kendisinden geçmek, zillete boyun eğmemek ve şöhret talep etmek. Eğer bu üç haslet cesur insanda eşit ve kamil olursa o kimse rakibi olmayan bir kahramandır. Kendi döneminde kahramanlıkla meşhur olur. Eğer bu hasletlerden biri onda diğerinden fazla olursa o haslette cesareti daha çok ve daha şiddetli olur.” (a.g.e, 78/236/66).

“İnsanın değeri himmeti miktarınca, doğruluğu ve sadakati yiğitliği miktarınca, cesareti ise gayreti miktarıncadır.” (Nehc’ul-Belağa, 47. hikmet).

“İnsanın cesareti himmeti kadardır ve gayreti ise zillete boyun eğmemesi miktarıncadır.” (Gurer’ul-Hikem, 5763).

“Cesaret, zilleti utanç sayma ölçüsüncedir.” (a.g.e., 6180).

İnsanların en cesurunu Resûlullah (s.a.a.) şöyle tarif etmiştir:

Resûlullah (s.a.a.), “Sizlere en güçlü olanınızı haber vermeyeyim mi?" diye sordu.

Kendisine, “Haber ver ey Allah’ın Resûlü!” dediler.

Allah Resûlü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Sizin en güçlünüz sevindiğinde günah ve haksızlığa sürüklenmeyen, rahatsız olduğunda hakkı söyleme yolundan sapmayan ve kudret elde ettiğinde hakkı olmayan şeye el uzatmayan kimsedir.” (Mean’il-Ahbar, 366/1).

Aynı konuda İmam Ali (a.s.)'ın sözleri ise şöyledir:

“İnsanların en cesuru, onların en çok cömert olanıdır.” (Gurer’ul-Hikem, 2899).

“İnsanların en cesuru, hilmle cahile üstün gelendir.” (a.g.e., 3357).

“Akıllı kimseden daha cesur kimse yoktur.” (a.g.e., 10591).

“İnsanların en güçlüsü, nefsine hakim olandır.” (a.g.e., 3188).

İmam Ali (a.s): “Cesaretin afeti, uzak görüşlülüğü zayi etmektir.” (Gurer’ul Hikem, 3938).

İmam Askerî (a.s.) da, “Şüphesiz cesaretin bir ölçüsü vardır, eğer o ölçü aşılırsa o çılgınlık olur” buyurdu. (el-Bihar, 78/377/3). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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