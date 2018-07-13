'Gönül ehli kardeş ilaç gibidir'

Kimlerle arkadaşlık yapılacağı hususunda İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kardeşler iki gruptur. Birincisi güvenilir olanlar, ikincisi şaka ve mizah ehli olanlardır. Kardeşine güvenecek olursan mal ve bedenini (canını) ona bağışla. Dostlarıyla dost, düşmanlarıyla düşman ol. Onun sır ve ayıplarını gizle. Güzelliklerini açığa vur. Ey soru soran kimse! Bil ki bu (güvendiğin iyi) kardeşlerin simyadan daha az bulunur konumdadır.” (el-Bihar, 74/281/2).

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kardeşler dört kısımdır. Birinci hem senin hem de kendisinin lehine olandır. İkincisi senin lehine olandır. Üçüncüsü senin aleyhine olandır. Dördüncüsü ise ne senin ne de kendisinin lehine olandır.” (Tuhef’ul-Ukul, 247; el-Bihar, 167/189, 11. Bölüm; es-Sadık, 2218. Bölüm; en-Nas, 3967. Bölüm).

Yine İmam Ali (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kardeşler üç kısımdır. Birincisi canıyla arkadaş olur, ikincisi malıyla yardım eder. Bunlar kardeşlikte doğru olanlardır. Üçüncüsü ise geçimini senden ister, seni bazı lezzetleri (menfaatleri) için ister. Bu kimseyi güvenilir sayma.” (Tuhef’ul-Ukul, 324).

Aynı hususta İmam Sâdık (a.s.) ise şöyle buyurmuştur: “Kardeşler üç kısımdır. Birincisi tıpkı yemek gibi sürekli kendisine ihtiyaç duyduğundur ki bu akıllı olandır. İkincisi bir hastalık gibidir ki bu da ahmak olandır. Üçüncüsü ise ilaç gibidir ki bu da gönül ehli olandır.” (Tuhef’ul-Ukul, 323).

Güvenilir bir kardeşin/arkadaşın nasıl bir nimet olduğu hususunda Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Ahir zamanda en az bulunan şey güvenilir bir kardeş veya helal bir dirhemdir.” (a.g.e., 54).

Yine Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki ünsiyet edilen bir kardeşten ve helal bir dirhemden daha zor bulunur bir şey olmayacak.” (a.g.e., 368).

“Bizlere babalarınızdan, 'İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki ünsiyet edilen bir kardeşten ve helal bir dirhemden daha zor bulunur bir şey olmayacak' diye rivayet edilmiştir” diyen birisine İmam Hadi (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Az bulunur şey de (neticede) bulunur ama sen öyle bir zamandasın ki helal bir dirhemden ve Aziz ve Celil olan Allah için edindiğin kardeşten daha zor bulunur bir şey yoktur.” (el-Bihar, 103/10/43). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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