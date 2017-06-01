Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

İbn-i Zureyk, Resûlullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim bir sultanı, Allah-u Teala'yı gazaplandıracak bir şeyle hoşnut ederse, Allah'ın dininden çıkmış olur.”

İbn-i Zureyk aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan, o da dedeleri vasıtasıyla Cabir b. Abdullah-i Ensarî'den şöyle dediğini naklediyor: “Resûlullah (s.a.a) deriden yapılmış bir çadırda oturuyordu, bu esnada Bilal-i Habeşi'yi Resûlullah'ın yanından dışarı çıkarken gördüm. Elinde ise Resûlullah'ın abdest aldığı suyun fazlalığı bulunuyordu. Ashab bu manzarayı görünce herkes Bilal'ın etrafına toplanarak Resûlullah (s.a.a)'in abdestinden arta kalan suyu teberrük olarak yüzlerine gözlerine sürmeye başladılar. Suya ulaşamayanlar, suya ulaşanların yüzlerindeki ıslaklığa ellerini vuruyor ve öylece teberrük etmiş oluyorlardı. Ashab aynı şeyi Hz. Ali (a.s)'ın abdestinden arta kalan suyla da yapıyordu.”

İbn-i Zureyk, aynı senetle Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu naklediyor: “Çocuklarınızın el ve yüzlerindeki et kokusunu yıkayarak temizleyin. Çünkü şeytan bu kokuyu koklayınca çocuk rüyada korkar ve kâtip olan iki melek de onunla eziyet görür.”

İbn-i Zekeriyya, aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan, o da babaları vasıtasıyla Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kim kırk gün ihlas ile Allah'a kulluk ederse, hikmet çeşmeleri kalbinden diline akar.”

İbn-i Zureyk, aynı senetle Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu naklediyor: “Kur'an'ı güzel sesle okuyunuz. Çünkü güzel ses Kur'an'ın güzelliğini arttırır.” Daha sonra Resûlullah (s.a.a); “Yezidu fil halkı ma yeşâu” ayetini tilavet etti.

İbn-i Zekeriyya, aynı senetle İmam Rıza (a.s)'dan, o da babaları vasıtasıyla Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Misafirin ev sahibi üzerindeki haklarından biri de, onunla kapıya kadar yürümesidir (onu yolcu etmesidir).”

İbn-i Zureyk, aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Ebrara (iyilere) ebrar denilmesinin sebebi; baba, evlat ve kardeşlerine iyilik yaptıklarından dolayıdır.”

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