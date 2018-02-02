Hak İmam’ı tanıyan emin olur

Muhammed bin Mansûr der ki: “Allah’ın, ‘Rabbim açık ve gizli kötülükleri haram kıldı’ (Arâf, 31) ayetini İmam Musa Kazım’a (a.s.) sorduğumda şöyle buyurdu: “Doğrusu Kur’an’ın zahiri ve bâtını vardır. Allah’ın Kur’an’da haram kıldığı bütün şeyler zahiri ile haramdır. Ve bunun bâtını (gizli) haramı ise salim İmamlardır. Ve Allah’ın Kur’an’da helal kıldığı bütün şeyler zahiri ile helaldir. Ve bunun bâtını (gizli) helali ise hak İmamlardır.”

Abdullah bin Sinan der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Doğrusu Allah, Kendisi tarafından tayin olunmayan bir imamın velayetini kabullenen ümmete azap etmeye çekinmez. Velev ki amelleri iyi olsa dahi. Ama Allah Kendisi tarafından tayin olunan İmam’ın velayetini kabullenen ümmeti azap etmeye hayâ eder. Velev amelleri kötü olsa dahi.”

Abdullah bin Ebu Yafur der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a şöyle arz ettim: “Adamın biri sizin velayetinizi kabulleniyor ve düşmanlarınızdan beraat ediyor, sizin helal kıldığınızı helal, haram kıldığınızı ise haram biliyor. O imametin sizde olduğuna ve sizden dışarı çıkmayacağına da inanıyor; yalnız şöyle söylüyor: Onlar rehberimiz ve imamızdırlar. Aralarında ihtilaf eder, sonra toplanıp birini imam olarak seçerler, biz de kabulleniriz?”

İmam şöyle buyurdu: “Eğer O, bu inanç üzerine ölürse, cahiliyet ölümü üzerine ölmüş olur.”

Sema’e bin Mehran der ki:

İmam Ebu Abdullah Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a şöyle arz ettim: “Adamın biri Ali aleyhisselam’ın velayetini kabulleniyor ve düşmanlarından berî olduğunu bildiriyor. Ve söylemesi gereken her şeyi söylüyor. Ama diyor ki: Onların hepsi rehber ve İmam’dırlar. Ve aralarında ihtilaf ederler. Dolayısıyla ben da onların hangisinin İmam olduğunu anlayamam. Onlar aralarından birini seçince ben de kabullenirim ve imametin onlarda olduğunu anlarım.”

İmam (a.s.) şöyle buyurdu: “Eğer bu adam bu inanç üzerine ölürse, cahiliyet ölümü üzerine ölmüş olur. Kur’an’ın tevili (asıl yorumu) vardır ve tıpkı gece ve gündüz gibi cereyan eder. Ve tıpkı güneş ve ay gibi cereyan eder. Kur’an’da tevili gelen her şey vukû bulur. Bazıları geldi ve vukû buldu. Bazıları ise henüz gelmediler.”

Mufazzal bin Ömer der ki:

İmam Ebu Abdullah Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Her kim Allah’ın dininde iken sâdık bir âlimden ilmini almazsa, Allah mutlaka onu hayretlere düşürür. Ve her kim Allah’ın açtığı kapıdan başka bir kapıya gider ve ilim alırsa, O’na karşı müşrik olur. Allah’ın açtığı kapı; Allah’ın gizli sırrına emin ve güvenilir olan on iki İmam’dır.”

Hamran bin Â’yan der ki:

Emirü’l-Mü’minîn Ali aleyhisselam’ın velayetini kabullenen, onun düşmanlarından berî olduğunu ilan eden, söylemesi gereken her şeyi söyleyen, “İmamlar ihtilaf edince toplanıp aralarından birini imam seçerler ve ben de kabullenirim” diyen bir adamı İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a arz ettiğimde şöyle buyurdu: “Eğer bu adam ölürse cahiliye ölümü üzerine ölmüş olur.”

Aynı hadis Maaz bin Müslim’den de naklolumuştur. (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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