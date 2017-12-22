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‘Halka anladıkları dilden konuşun’

İmam Ca’fer Sadık (a.s.) buyurdu ki: “Ali bin Hüseyin (a.s.), ‘Halka anladıkları dilden konuşun, onların takâtı olmayan şeyleri onlara yüklemeyin. Aksi halde bize düşman kesilirler’ buyurdu”

22 Aralık 2017 Cuma 04:19
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‘Halka anladıkları dilden konuşun’

Âmir bin Vâsile’den;

Emirülmüminin Ali (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Allah’ın ve Resûlü’nün yalanlanmasını ister misiniz? Halka anladıkları dilden konuşun ve inkâr edecekleri şeyleri (söylemekten) çekinin.”

Enes bin Malik’den;

Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve âlih) şöyle buyurduğunu duydum: “Halkın kabullenmeyeceği şeylerden bahsetmeyin. Siz Allah ve Resûlü’nün yalanlanmasını hiç ister misiniz?”

Abdül’âlâ bin A’yân’dan;

İmam Ca’fer Sadık (aleyhisselam) bana şöyle buyurdu: “Ey Abdül’âlâ! Bizim velâyetimiz sadece tanıyıp kabullenmekle olmaz. Bizim velayetimiz, onu ehli olmayanlardan koruyup saklamakla mümkündür. Benim taraftarlarıma selam gönder ve onlara şöyle söyle: Halkın anladıkları şeyleri anlatıp onların kabul etmeyeceği şeyleri söylemeyen ve böylece bizi halka sevdiren bir kula Allah rahmet eylesin. Bize karşı savaşan düşmanlarımız, bizim istemediğimiz şeyleri halka anlatanlardan daha kötü değillerdir.”

Abdü’âlâ bin A’yân’dan;

İmam Ca’fer Sadık (aleyhisselam) buyurdu ki: “Bu velayeti ehli olmayanın yanında gizlemedikçe onu kabul etmiş sayılmazsınız. Bizim söylediğimizi söyleyip, bizim söylemediğimizi de söylememeniz yeterlidir. Eğer bizim söylediğimizi söyler, sustuğumuz şeye de teslim olursanız, tıpkı bizim iman ettiğimiz gibi iman etmiş olursunuz. Yüce Allah buyuruyor ki: ‘Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, hidayete ererler.’ (Bakara, 137). Ali bin Hüseyin (aleyhisselam), ‘Halka anladıkları dilden konuşun, onların takâtı olmayan şeyleri onlara yüklemeyin. Aksi halde bize düşman kesilirler’ buyurdu.”

Abdül’âlâ bin Âyân’dan;

İmam Ca’fer Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Bizim velayetimiz sadece tasdikleyip kabul etmekle olmaz. Bizim velayetimiz ehli olmayanlardan korumakla mümkündür. Benden Allah’ın selamını ve rahmetini taraftarlarıma söyle ve onlara de ki: İmamınız şöyle diyor: ‘Halkın anladıkları şeyleri anlatıp onların kabul etmeyeceği şeyleri söylemeyen ve böylece bizi halka sevdiren bir kula Allah rahmet eylesin.’ Bize karşı savaşan düşmanlarımız, bizim istemediğimiz şeyleri halka anlatanlardan daha kötü değillerdir.”

Muhammed bin Hazzâz’dan;

İmam Ca’fer Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Bizim sırlarımızı halka ifşa eden, tıpkı bizim hakkımıza karşı çıkan gibidir.”

Hasan bin Serrî’den;

İmam Ca’fer Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Ben bir adama bir şeyler söylüyorum. O da (ehli olmayanlara) aynen anlatarak benim lânetimi kazanıyor ve ben ondan beraat ediyorum.”

İbn-i Muskân’dan;

İmam Ca’fer Sâdık (aleyhisselam) bana şöyle buyurdu: “Bir kavim vardır ki beni kendilerinin imamı sanarlar. Allah’a and olsun ki, ben onların imamı değilim. Allah onlara lânet etsin. Ben her ne kadar onu örttüysem, onlar o örtüyü yırttılar. Ben kezâ ve kezâ diyorum. Onlar da diyorlar ki: ‘İmam başka bir şey söylemek istiyordu.’ Ben sadece bana itaat edenlerin imamıyım.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

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