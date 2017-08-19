Hepsi başlarını yere eğdiler

Bunun üzerine Memun: Eğer bu düşündükleriniz Ömer için doğru ise, Ömer Huzeyfe’den “Allah aşkına söyle; acaba ben de münafıklardan mıyım?” diye sormazdı. (Huzeyfe’nin Akabe gecesi, Peygamber’e suikast düzenleyen münafıkları tanıdığı meşhurdur.) Eğer Resûlullah (s.a.a) ona “sen cennetliksin” demiş ise, onu hiçe sayarak bir de Huzeyfe’den sormuş olması şunu gösterir ki; Ömer, Huzeyfe’ye inanıyor ama Peygamber’e inanmıyordu. Bu, İslam dışı bir harekettir. Eğer Resûlullah’a (s.a.a) inanıyor idiyse neden bir daha Huzeyfe’ye soruyordu? İşte bu iki haber birbiriyle çelişiyor.

İçlerinden bir başkası: Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Beni terazinin bir kefesine, ümmetimi de diğer kefesine koydular, ben ümmetime üstünlük sağladım; sonra benim yerime Ebu Bekir’i koydular, o da üstünlük sağladı ve sonra Ömer’i koydular, o da üstünlük sağladı ve daha sonra teraziyi kaldırdılar.”

Memun: Bu da imkânsız bir şeydir. Zira burada ölçü, ya cisimlerin, ya da amellerin ağırlığıdır. Eğer cisimlerin tartısı ise ruh sahibi olduklarından imkânsızdır, çünkü onların zahiri cisimleri ümmetin cismine ağır basamaz ve eğer onların amellerini ümmetin amelleriyle ölçüye almışlarsa, o zaman bütün ümmetin amelleri hazır değildi. Peki, olmayan bir şey nasıl üstünlük sağlayabilir. Öyleyse, halka neyle üstünlük sağladıklarını söyleyiniz?

Orada bulunanlardan bazıları: Salih amelle.

Memun: Söyler misiniz; Resûlullah’ın (s.a.a) sağlığında salih amellerinden dolayı arkadaşından üstün olan bir kimseye, Resûlullah’ın (s.a.a) ölümünden sonra üstünlük sağlanması doğru mudur? “Evet” diyecek olursanız ben asrımızda da cihat, hac, oruç, namaz ve sadaka yönünden onların her birinden daha üstün kişiler bulabilirim!

Hadis ehli uleması: Doğru söyledin, bizim zamanımızdakiler üstünlük bakımından Resûlullah (s.a.a) zamanındakilere ulaşamazlar.

Memun: Sizler, dininizi kendilerinden almış olduğunuz imamlarınızdan Ali (a.s)’ın faziletiyle ilgili rivayetlerinizi, cennetle müjdelenen on kişinin faziletiyle ilgili rivayetlerle karşılaştırın. Eğer onlar hakkındaki rivayetler çok ise sizin sözünüz doğrudur, ama Ali (a.s)’ın fazilet ve üstünlüğünü anlatan rivayetlerin çok olduğunu görürseniz imamların Ali hakkındaki rivayetlerini alın ve onu bırakmayın, kabul edin.

Ravi diyor k: Söz buraya gelip çattığında içeridekilerin hepsi başlarını yere eğdiler. (Bu konu devam edecek) …

OKAN EGESEL