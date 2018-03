Her kazâsında bir hayır vardır

İbrahim bin Abbas diyor ki:

Birisi İmam Rıza (a.s)’dan “Allah Teala insanlara güçlerinin yetmeyeceği bir görev verir mi?” diye sordu.

İmam (a.s) şöyle buyurdular: “Allah Teâlâ bunu yapmama üstünlüğünden öte, daha yüce bir adalet makamına sahiptir ve böyle bir şey yapmaz.”

Adam, “Acaba her istediklerini yapabilirler mi?” diye sorduğunda da İmam (a.s), “İnsanlar istediği her şeyi yapabilmek konusunda daha da acizdir” buyurdu.

Ebu Ahmed el-Gâzi (Dâvud bin Süleyman) diyor ki:

İmam Rıza (a.s) babaları vasıtasıyla Ali (a.s)’ın şöyle buyurduğunu bize nakletti: “Ameller üç kısımdır; farz ameller, müstehab ameller ve günahlar. Farzlar Allah’ın emri, rızası, kazâsı, takdiri, isteği ve ilmiyledir. Müstehablar, Allah’ın emriyle değildir ama O’nun rızası, kazâsı, takdiri, isteği ve ilmiyledir. Günahlar da Allah’ın emriyle değildir. Ancak onun kazâsı, takdiri, meşiyeti ve ilmiyledir. Allah, daha sonra bu ameli yapanları cezalandıracaktır.”

Hüseyin bin Halid diyor ki:

İmam Rıza (a.s) babaları aracılığıyla Mü’minlerin Emiri Ali (a.s)’dan, o da Resul-i Ekrem’den şöyle dediğini naklediyor: “Allah Teâlâ buyurdu ki: Kim Benim kazâma razı olmaz ve kaderime de iman etmezse kendisine başka bir ilah bulsun.” Allah Resulü buyurdu ki: “Allah’ın her kazâsında müminler için bir hayır vardır.”

Hüseyin bin Halid diyor ki:

İmam Rıza (a.s)’a arz ettim ki: “Ey Resûlullah’ın oğlu! Sizin babalarınızdan nakledilen rivayetlerden dolayı bizim cebir ve teşbihe inandığımızı sanıyorlar.”

İmam (a.s) buyurdular: “Ey İbn-i Halid! Söyle bakalım; teşbih ve cebirle ilgili rivayetler Peygamber (s.a.a)’den mi daha çok nakledilmiş, yoksa benim babalarımdan mı?”

Dedim ki: “Elbette Peygamber (s.a.a)’den nakledilen rivayetler daha fazladır.”

İmam (a.s): “Öyleyse Peygamber (s.a.a)’in de cebir ve teşbihe inandığını söylemeleri lazım.”

Dedim ki: “Onlar bu hadislerin hiçbirinin Peygamber (s.a.a) tarafından söylenmediğine ve bunların Peygamber’e atılmış iftiralar olduğuna inanıyorlar.”

İmam (a.s): “Öyleyse benim babalarım hakkında da; ‘Onlar bu hadisleri söylememişler, bu hadisler onlara atılmış iftiralardır’ demelidirler.”

Hasan bin Ali Veşşa diyor ki:

İmam Rıza (a.s)’dan sordum: “Allah işleri kullarına tevfiz mi etmiştir (onlara mı bırakmıştır)?”

İmam (a.s), “Allah Teâlâ bunu yapmayacağı gibi, daha da yüce bir makama sahiptir.”

“Acaba kullarını günah işlemeye mecbur mu etmiştir?”

İmam (a.s), “Bunlar Allah'ın adalet ve hekim sıfatlarına aykırıdır. Allah Teâlâ buyuruyor ki: Ey Ademoğlu! Senin iyiliklerinin Bana nispet verilmesine Ben daha layığım ve yaptığın kötülüklerin ise sana nispet verilmesine sen daha layıksın. Sen, günahları Benim sana verdiğim güçle yapıyorsun.”

(Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh).