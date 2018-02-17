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‘Hidayet yolunda yürümekten korkmayın’

Emirü’l-Mü’minîn Ali (a.s.) buyurdu ki: “Hidayet yolunda olanların sayısı az diye, hidayet yolunda yürümekten korkmayın.” Eğer birisi Hz. Ali’nin bu sözüne uyarsa, Hz. Mehdi’nin gaybetini kabullenir, O’na inanır. Sağır, dilsiz, kör ve ilimden uzak cahillerin sözlerine aldırış etmez

17 Şubat 2018 Cumartesi 01:00
‘Hidayet yolunda yürümekten korkmayın’

Abdullah bin Atâ-i Mekki der ki:

Vâsıt şehrinden hac için yola çıktım. İmam Muhammed Bâkır (aleyhisselam)’ın yanına gittim. Bana halkın durumunu sorunca şöyle arz ettim: “Halkı bıraktığımda boyunlarını sana doğru uzatmışlardı. Eğer kıyam etsen, halk sana uyacaktır.”

Buyurdu ki: “Sen yine, ahmak dahi olsa her adamın sözünü kabulleniyorsun. Hayır, vallahi ben sizin sahibiniz değilim. İçimizden parmakla gösterilen ve kaş altından bakılanlar ya kılıçla ya da zehirle öldürüldüler.”

Dedim ki: “Bu ne demektir?”

Buyurdu ki: “Yatağında gazapla öldüler ta ki sonunda dünyaya gelişini anlayamayacakları İmam gelene kadar.”

Dedim ki: “Dünyaya gelişi anlaşılmayacak olan kimdir?”

Şöyle buyurdu: “Halkın dünyaya gelip gelmediğini anlamadığı şahsa bak, işte O sahibinizdir.”

Eyyüb bin Nuh der ki:

İmam Rıza (aleyhisselam)’a şöyle arz ettim: “Bizler bu kıyamın sahibinin sen olduğunu ve Allah’ın bu işi hiç zahmetsiz ve kansız olarak sana verdiğini ümid ediyoruz. Çünkü sana biat olundu ve dirhemler senin adına basıldı.”

Buyurdu: “Biz Ehl-i Beyt’ten birine mektuplar yazıldığı zaman ve o imam parmakla gösterildiği zaman, sorular ona sorulduğunda ve mallar ona gönderildiğinde; ya zehirle ya da kılıçla öldürülmüştür. Ama Allah bizden bir çocuğu gönderecek ki O’nun dünyaya gelmesi ve yeri bilinmeyecek ama O’nun nesebi bilinecek.”

Yemân-i Temmâr der ki:

İmam Ebu Abdullah-ı Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Bu işin sahibi gaybete çekilecektir. O zamanda dine sarılmak isteyen, tıpkı elindeki dikenli dalı dikenlerine aldırış etmeden eliyle onu çekerek koparmak isteyen gibidir.”

Sonra başını aşağıya eğdi, daha sonra buyurdu: “Bu kıyamın sahibi gaybete çekilecektir. Kul, Allah’tan korkmalı ve dinine sarılmalıdır.”

Aynı hadisi Kuleyni de nakleder.

Bu gaybetin sahibi, beklenen imam Hz. Mehdi’den başkası mıdır? Halkın çoğunun doğduğundan ve yaşından şüphelendiği kimdir? Halkın çoğunun nazarından gizli olan, birçok kimsenin tasdik etmediği ve varlığına inanmadıkları sadece O değil midir?

Doğru söyleyen İmamlar, O’nun hakkında direnen ve -halkın onu kabullenmeyip inkar ettiği ve onu kabullenenlerle alay ettikleri halde- inancında sabit olanı ve Hz. Mehdi’ye inananları; ellerinde dikenli dalı tutarak zorluklara sabredenlere benzetiyorlar.

Bu gibi insanlar, Ehl-i Beyt taraftarı olduğunu iddia edenlerin içinde azınlıktadırlar ve halkın genelinin hevâ ve hevesleri hakka tahammül güçlerini yok etti, onlar da görmedikleri İmam’ı ve O’nun gaybetinin uzamasını kabullenmediler ve sapıttılar.

Hz. Emirü’l-Mü’minîn Ali (aleyhisselam) buyurdu ki: “Hidayet yolunda olanların sayısı az diye, hidayet yolunda yürümekten korkmayın.” Eğer birisi Hz. Ali’nin bu sözüne uyarsa, bu gaybeti kabullenir, ona inanır. Sağır, dilsiz, kör ve ilimden uzak cahillerin sözlerine aldırış etmez.

Allah’tan bizleri hak yolda sabit kılmasını ve hakka sarılma gücünü bizlere ihsan etmesini niyaz ederiz. (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

Son Güncelleme: 17.02.2018 01:29
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