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'Hıyanetin en büyüğü ümmete yapılandır'

İmam Ali (a.s.) zekât toplamak için gönderdiği bazı memurlarına şöyle buyurmuştur: “Hıyanetin en büyüğü ümmete hıyanet etmektir. Hile ve aldatmanın en kötüsü ise İmamlara yapılandır.”

11 Mayıs 2018 Cuma 00:18
'Hıyanetin en büyüğü ümmete yapılandır'

Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Her kim Müslüman kardeşini aldatırsa, Allah rızkından bereketini kaldırır, hayatı kendisine bozar ve onu kendi haline bırakır.”

Yine Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Her kim satıcısına bildirmeden ayıplı bir malı satarsa, sürekli Allah’ın gazabına ve meleklerin lanetine mazhar olur.” (Kenz’ul-Ummal, 9501).

Kenz’ul-Ummal’da şöyle yer almaktadır:

Resûlullah (s.a.a.), bir buğday yığınının yanından geçti. Elini içine soktu, parmakları ıslanınca şöyle buyurdu: “Bu nedir, ey buğdayın sahibi?”

Satıcı, “Ey Allah’ın Resûlü! Yağmurdan ıslanmıştır” diye arz etti.

Hz. Peygamber, “O halde neden ıslanan bölümünü insanlar görsün diye üstüne koymadın? Her kim bizi aldatırsa bizden değildir” diye buyurdu. (et-Terğib ve’t-Terhib, 2/571/2).

İmam Ali (a.s.) zekât toplamak için gönderdiği bazı memurlarına şöyle buyurmuştur: “Hıyanetin en büyüğü ümmete hıyanet etmektir. Hile ve aldatmanın en kötüsü ise İmamlara yapılandır.” (Nehc’ul-Belağa, 26. mektup).

İmam Ali (a.s.), “Her kim insanların dini hususunda kendilerini aldatırsa o kimse Allah’ın ve Peygamber’in düşmanıdır” buyrudu. (Gurer’ul-Hikem, 8891).

İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurdu: “Bizi aldatan kimse bizden değildir.” (el-Kafi, 5/160/1).

İmam Kâzım (a.s.), gölgede (karanlıkta), Sabiri kumaşını satmakla meşgul olan Hişam b. Hakem’in yanından geçince şöyle buyurmuştur: “Ey Hişam! Malı gölgede (karanlıkta) satmak aldatmaktır. (Alışverişte) aldatmak ise helal değildir.” (a.g.e, 5/160/6).

***

Cenab-ı Hak, Kur'an'da şöyle buyuruyor:

“And olsun ki, onlara, 'Gökleri ve yeri yaratan kimdir?' diye sorsan, 'Allah'tır' derler.” (Lokman, 1, 25 ve Zümer, 38).

İmam Ali (a.s.) şöyle buyurdu: “Allah, insanların hakkında şaşkınlığa düştüğü ve kendisine sığınılan mabud anlamındadır. Allah, gözlerin derkinden gizli olandır. Allah, vehim ve hayallerden örtülü olandır.” (et-Tevhid, 89/2).

Yine İmam Ali (a.s.) buyurdu ki: “Allah kelimesi, Allah’ın isimlerinin en büyüğüdür. Allah’tan gayrisinin isimlendirilmesinin doğru olmadığı bir isimdir. Yaratık bu isimle adlandırılamaz.” (a.g.e., 231/5).

İmam Bâkır (a.s), “Allah, insanların mahiyetini derketmekten ve niteliğini kuşatmaktan şaşkınlığa düştüğü mabud anlamındadır” buyurdu. (a.g.e., 89/24).

İmam Rıza (a.s.), “Şüphesiz Aziz ve Celil olan Allah’ın, (Allah olarak) adlandırılmasında rububiyetini ve birliğini ikrar etmek vardır” buyurdu. (Uyun-u Ahbar’ir Rıza (a.s), 2/93/1).

İmam Askerî (a.s.) ise şöyle buyurdu: “Allah, tüm varlıkların, ihtiyaç ve şiddet anında ve herkesten ümidini kestiği bir zamanda kendisine sığındığı varlıktır.” (el-Bihar, 3/41/16). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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