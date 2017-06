Hüccet, kulları birleştirip kaynaştırır

(dünden devam...)

Bunun üzerine Humran b. A’yen’ -iyi kelâm bilirdi- yine kelâmdan iyi anlayan Ahvel’i, kelâm ilminde iyi bir yeri olan Hişam b. Sâlim’i ve benim nazarımda kelâm ilmini en iyi bilen biri olan Kays b. Masir’i içeri çağırdım. Bunlardan Kays b. Masir, Ali b. Hüseyin (Zeyn’ül-Abidin aleyhisselâm’dan kelâm derslerini almıştı. Bizim için ilim meclisi hazırlandı.

-İmam Ca’fer (a.s.), hac mevsiminden önce birkaç gün Harem tarafındaki bir dağda kendisi için kurulan bir çadırda ikamet ederdi- İmam Ca’fer (a.s.), çadırından başını dışarı uzatınca bir devenin kendisine doğru geldiğini gördü. Dedi ki: “Bu gelen Hişam’dır. Kâbe’nin Rabbine and olsun.” Biz sandık ki Hişam, İmam’ın çok sevdiği Akil’in çocuklarından biridir. Derken Hişam b. Hakem çıkageldi. Sakalları henüz çıkıyordu. İçimizde yaşça ondan büyük olmayan kimse yoktu.

İmam Ca’fer Sadık (a.s.) ona yer açtı ve şöyle dedi: “Bu, kalbiyle, diliyle ve eliyle, biz Ehl-i Beyt’e yardım eden bir kimsedir.”

Sonra şöyle buyurdu: “Ey Humran! Adamla kelâm tartışmasına gir.”

Humran, adamla tartıştı ve ona üstünlük sağladı.

Sonra şöyle dedi: “Ey Tâki, onunla kelâm tartışmasına gir.”

Ahvel de adamla tartıştı ve ona üstünlük sağladı.

Sonra şöyle dedi: “Ey Hişam b. Salim! Onunla kelâmi konularda tartış. Hişam b. Salim ile Şamlı adam yenişemediler, birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.”

Sonra İmam Ca’fer (a.s.), Kays el-Masir’e, “Onunla kelâmi tartışmalara gir” dedi.

Kays onunla tartıştı. Bu sırada İmam Ca’fer (a.s.), ikisinin sözlerinden dolayı gülmeye başladı. Çünkü Şamlı adam iyice sıkışmıştı.

İmam (a.s.), Şamlı adama, “Şu delikanlıyla tartış” dedi.

İmam (a.s.), Hişam b. Hakem’i kastediyordu.

Adam, “Evet” dedi.

Adam, Hişam’a dedi ki: “Ey delikanlı, bana bu adamın imamlığı hakkında soru sor” dedi.

Hişam, adamın bu sözlerinden dolayı öfkelendi ve öfkesinden titremeye başladı. Şamlıya şöyle dedi: “Ey adam! Acaba senin Rabbin mi kulları hakkında daha çok hayır diler, yoksa kulların kendileri mi kendileri hakkında daha çok hayır dilerler?”

Adam, “Bilâkis, benim Rabbim daha çok kulları hakkında hayır diler” dedi.

Hişam dedi ki: “Peki, kullarına yönelik hayır dileyişi açısından ne yapmıştır?”

Adam dedi ki: “Onlar için bir hüccet ve delil ortaya koymuştur ki, dağılmasınlar veya ihtilafa düşmesinler. Onları birleştirip kaynaştırsın, onları sevgiyle kucaklasın ve Rablerinin koyduğu farzları onlara haber versin.”

(bu bahis devam edecek...)