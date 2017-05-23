Hz. Ali'yi sevene müjde var

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurdu: "Ben ve Ali kıyamet gününde şu iki parmağım gibiyiz; -bu sözden sonra iki parmağını bir birine bitiştirerek buyurdu:- Taraftarlarımız da bizimle birliktedir, bizden olan mazlum birisine yardım eden de bizimledir."

Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Kim sağlam bir kulpa sarılmak istiyorsa, Ali ve Ehl-i Beyt'imin sevgisine sarılsın."

İmam Rıza (a.s), Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Bizden sonraki İmamların hepsi, Hüseyin'in soyundandır. Kim onlara itaat ederse, Allah'a itaat etmiştir; kim de onlara isyan ederse, Allah'a isyan etmiştir. Onlar sağlam kulp ve Allah-u Teala'ya olan vesilelerdirler.”

Aynı senetle Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ey Ali, sen ve iki oğlun Allah-u Teala'nın yaratıkları arasından seçtiği kullarsınız.”

Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ben ve Ali bir nurdan yaratılmışız.”

Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kim biz Ehl-i Beyt'i severse, Allah-u Teala kıyamet günü onu güvende olarak haşreder.”

Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in Hz. Ali (a.s)'a şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kim seni severse, kıyamet gününde nebilerle birlikte onların makamında yer alır ve kim sana buğzederken ölürse, onun Yahudî veya Hıristiyan olarak öldüğüne dikkat edilmez.”

Aynı senetle Hz. Resulullah (s.a.a)'in “Onları durdurun; çünkü onlar sorguya çekileceklerdir” ayetinin tefsirinde şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Onlardan Ali'nin velayeti sorulacaktır.” OKAN EGESEL