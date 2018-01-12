Hz. İsa O'nun arkasında safa duracaktır

Süleym bin Kays-ı Hilâlî şöyle der:

Emirülmüminin Ali aleyhisselam ile birlikte Sıffin’den dönerken bir hırıstiyan köyünün yakınlarında durduk. O sırada heybetli ve güzel yüzlü bir ihtiyar adam elinde bir kitapla gelerek Emirülmüminin’e selam verdi.

Sonra dedi ki: "Ben İsâ’nın havarilerinden birinin soyundanım. Ve o, havarilerin içinde İsâ’nın en çok sevdiği ve güvendiği havâri idi. İsa, onu vasi yaptı, kitaplarını ona verdi ve hikmetini ona öğretti. Bu evde olanlar hep bu dine uymuş, onun şeriatını uygulamış, asla kafir ve mürted olmamış, dinini tahrif etmemişlerdir. Bu yanımdaki kitapta yazılanları İsa bin Meryem söylemiş, bizim babamız da eliyle yazmıştır. Bunda halkın ondan sonra yapacakları her şey yazılıdır. Bunda padişahların adı tek tek yazılıdır.

Yüce Allah Arapların içinden İsmail bin İbrahim’in evlatlarından birini Tehâme denilen bir yerin Mekke köyüne gönderecektir. Onun adı Ahmed’dir. Onun oniki ismi vardır. O'nun gönderilmesi, dünyaya gelişi, hicreti, savaşları, O'na yardım edecek ve O'na düşmanlık edecek olanları, hayatını, ümmetinin O'ndan sonra neler yapacağını ve sonunda İsa bin Meryem’in gökten inmesini bu kitapta yazar.

Ve bu kitapta Allah’ın dostu İbrahim’in oğlu İsmail’in evlatlarından on üç kişinin ismi yazılıdır ki onlar Allah’ın halkının en hayırlı olanlarıdırlar ve Allah, halkın içinde en çok onları sever. Onları seveni Allah da sever. Onlara düşman olana Allah da düşman olur. Onlara itaat eden hidayet olur, onlara karşı çıkan sapıtır, onlara itaat etmek Allah’a itaat etmek, onlara karşı çıkmak ise Allah’a karşı çıkmaktır. Onların isimleri, soyları ve sıfatları yazılıdır. Onların tek tek ne kadar yaşayacakları da. Onlardan hangilerinin dinlerini saklayacağını ve kavminden gizleyeceğini de yazar. Onlardan hangisinin zuhur ederek halkın onu kabulleneceği ve İsa’nın gökten inerek imamların sonucusunun arkasında namaz kılacağı ve İsa’nın şöyle söyleyeceğini de yazar: 'Siz öyle imamlarısınız ki hiç kimsenin sizden öne geçmesi doğru olmaz.' Sonra onların sonuncusu öne geçerek halka namaz kıldıracak ve İsa da O'nun arkasındaki safta duracaktır.

Onların birincisi, en hayırlısı ve en efdali -ki onun evi onların hepsinin ve onlara itaat edenlerin ecri gibidir- Resûlullah’tır. O'nun ismi, Muhammed ve Abdullah ve Yâsin ve Fettâh, Hâtim, Hâşir, Âkib, Mâhi, Gâid, Nebiyyullah, Safiyyullah, Habibullah, nerede Allahın adı zikrolunursa O'nun da adı geçer, Allah’ın yarattıkları içinde Allah katında en kerametli olanlardandır. Ve Allah’ın en çok sevdiğidir. Allah’ın yarattığı yüce melekler ve Adem'den bu yana bütün peygamberler içinde Allah katında en hayırlı olandır. Allah insanlar için de ondan daha fazla kimseyi sevmez. O'nu kıyamet günü Arş'a oturtacak, şefaat ettiği bütün insanlara O da şefaat edecektir.

Kalem, Levh-i Mahfuz'a Allah’ın Resulü Muhammedin adıyla yazı yazabildi. Ve kıyamet günü bayrağı taşıyan kardeşi, vasisi, veziri ve ümmetteki halifesinin adıyla. Ve O'ndan sonra Allah’ın en çok sevdiği olan O'nun anne ve baba tarafından amcası oğlu Ali'dir. Ali, O'ndan sonraki bütün mü'minlerin velisidir. Sonra Muhammed’in ve O'nun evlatlarından on biri gelir. Onların ilk ikisi Harun’un iki oğlu Şeber ve Şübeyr’in adıyla adlanır. O ikisinin küçük olanından dokuzu gelir. Onların sonuncusunun arkasında İsa bin Meryem namaz kılacaktır.” (Gaybet-i Numani'den).

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