‘Hz. Mehdi yeni şeylerle gelecek’

Zürâre’den rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık’ın (aleyhisselam) şöyle buyurduğunu duydum: “Doğrusu Kâim aleyhisselam kıyam etmeden önce gaybete çekilecektir.”

“Neden” diye arz ettim.

Şöyle buyurdu: “Çekinecektir.” (Eliyle karnına işaret etti).

Sonra şöyle buyurdu: “Ey Zürâre! Beklenilen (Muntazar) O’dur. Ve O’nun dünyaya gelişinde tereddüt olunacak. Bazıları diyecek ki: ‘Babası vasi bırakmadan öldü.’ Bazıları, ‘Daha doğmadı’, bazıları, ‘O gaybete çekildi’, bazıları ise, ‘Babasının vefatından yıllar önce dünyaya geldi ve o muntazardır’ diyecekler. Yalnız Allah Ehl-i Beyt taraftarlarının kalbini imtihan etmeyi sever. İşte o zaman bâtıl olanlar tereddüt ve şüphe ederler.”

“Ben eğer o zamanda yaşarsan ne yapayım?” diye arz ettim.

Şöyle buyurdu: “Eğer o zamanda yaşarsan şu duayı oku: Allah’ım! Bana Kendini tanıt. Doğrusu Sen eğer kendini bana tanıtmazsan, Peygamberini tanıyamam. Allah’ım, bana Peygamberini tanıt. Doğrusu eğer Sen bana Peygamberini tanıtmazsan Senin Hüccet’ini (Hz. Mehdi) tanıyamam. Allah’ım bana Hüccet’ini tanıt. Doğrusu eğer sen bana Hüccet’ini tanıtmazsan, dinimden sapıtırım.”

Sonra şöyle buyurdu: “Ey Zürare! Medine’de mutlaka bir çocuk öldürülecektir.”

Dedim ki: “Sana fedâ olayım! O, Süfyâni’nin ordusunun öldüreceği değil mi?”

Şöyle buyurdu: “Hayır ama onu filancanın evlatlarının ordusu öldürecek. (Filanca oğulları kelimesi genelde Irak’a hükmeden hakimlere delalet eder. Bu hadiste ise İmam’ın kasdının Abbasoğulları olması ihtimali daha yüksektir). Onlar gelip Medine’ye girecekler ve halk onun nereye gittiğini anlamayacak. Çocuğu alıp öldürecek. Ve bu olay; zulüm, düşmanlık ve isyandır. Allah da onları başıboş bırakmaz. İşte o zaman zuhuru bekleyin.”

Aynı hadisi Kuleyni iki kez ayrı ayrı ricalden nakleder.

Abdullah bin Atâ-i Mekki der ki:

İmam Muhammed Bâkır’a (aleyhisselam), “Doğrusu Irak’taki taraftarlarının sayısı çoktur. Allah’a and olsun ki, Ehl-i Beyt’inde şu an senin gibisi yoktur. Neden kıyam etmiyorsun?” diye arz ettim.

Şöyle buyurdu: “Ey Abdullah bin Atâ! Sen, yine ahmak dahi olsa her adamın sözünü kabulleniyorsun. Vallahi (kıyam edecek olan) sahibiniz ben değilim.”

Dedim ki: “Peki bizim sahibimiz kimdir?”

Buyurdu ki: “Bakın, kimin dünyaya gelişi halktan gizli ise, o sizin sahibinizdir. Doğrusu bizden parmakla gösterilen ve adı dillerde dolaşan herkes ya kılıçla ya da zehirle öldürülmüştür.”

Aynı hadisi Kuleyni de nakleder.

Abdullah bin Atâ der ki:

İmam Ebu Ca’fer Bâkır’a (aleyhisselam) şöyle arz ettim: “Bize Kaim’den (aleyhisselam) haber ver.”

Buyurdu ki: “Vallahi o ben değilim ve sizlerin ümid ettiğiniz de değildir. Onun dünyaya gelişi anlaşılmayacak.”

Dedim ki: “Hangi yolu izleyecek?”

Buyurdu ki: “Resûlullah’ın yolunu izleyecek; önceki şeyleri iptal edip yeni şeylerle gelecek.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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