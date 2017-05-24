'İlki kardeşim, sonuncusu evladımdır'

Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve âlih) buyurdu ki: “Benden sonra On iki Halife gelecektir.”

Resûlullah Veda Haccı’nda şöyle buyurdu: “On iki Halife oldukça bu din, düşmanlarına karşı hep muzaffer olacak ve hiçbir muhalif ve münafık ona zarar veremeyecektir.”

Câbir b. Semure şöyle dedi: “Babamla birlikte Peygamberin yanında idim. Buyurdu ki: ‘Bu ümmetin On iki Hâkimi olacak ki başkalarının onları yalnız bırakması, onlara zarar vermeyecektir.’ Sonra Resûlullah yavaşça bir şeyler söyledi ama ben duymadım. Babama, ‘Resûlullah ne söyledi?’ diye sordum. Dedi ki: ‘Şöyle buyurdu: Hepsi Kureyş'tendir.’”

Ata'dan; İbn-i Abbas, “Mü'min olan birisi ile....” ayeti hakkında dedi ki: “Bu ayet, Ali (aleyhi's-selâm) hakkında nâzil olmuştur. Yani Ali, Allah'ın birliğini tasdik etmiştir. ‘Fâsık olan bir olur mu?’ ayeti Velid b. Ukbe b. Ebu Muit hakkında nâzil olmuştur.”

“… Onlardan öyle İmamlar karar kıldık ki Bizim emrimizle hidayet ederler” ayeti hakkında da şöyle dedi: “Yüce Allah, Mûsâ ile Hârun'un vefatından sonra Hârun'un evlatlarından yedi kişiyi Ben-i İsrail için İmam karar kıldı. Aynı şekilde Ali'nin evlatlarından yedi tanesini İmam karar kıldı. Sonra Harun'un yedi evladından başka beş tanesini daha seçerek, onları tam On iki Nâkib olarak karar kıldı.”

Abdullah b, Abbas'tan;

“Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve âlih) söyle buyurdu: Ben peygamberlerin efendisiyim, Âli b. Ebu Tâlib de vasilerin efendisidir. Benden sonra On iki Vasim vardır. İlki Ali b. Ebu Tâlib, sonuncusu ise Mehdî'dir.”

Abdullah b. Abbas'tan;

“Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve âlih) şöyle buyurdu: ‘Doğrusu halifelerim, vasilerim ve Allah'ın Benden sonraki halka hüccetleri on iki tanedir. İlki kardeşim, sonuncusu ise evladımdır.’ Dediler ki; ‘Ya Resûlallah, kardeşin kimdir?’ Buyurdu ki; ‘Ali b. Ebu Tâlib'dir.’ Dediler ki: ‘Evladın kimdir?’ ‘Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracak alan Mehdî'dir. Beni hak üzerine müjdeleyici olarak gönderene and olsun ki, eğer yeryüzünün ömründen sadece bir gün kalsa dahi Allah, o günü o kadar uzatacak ki sonunda oğlum Mehdî zuhûr edecektir. Allah'ın ruhu İsa b. Meryem gökten inecek ve O’nun arkasında namaz kılacak. Yeryüzü Rabbinin nûru ile aydınlanacak saltanatı doğuya ve batıya ulaşacak’ buyurdu.”