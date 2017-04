‘İmam Sâdık ne kadar da bereketlidir’ İmam Sâdık’ın (a.s.) kerametini görenler dediler ki: “İmam Sâdık (a.s) ile birlikte olmak ne kadar bereketlidir.” İmam (a.s) onlara şöyle buyurdu: “Şimdi Allah ile ticaret yapmanın ne kadar kârlı olduğunu anladınız mı? O halde bunu yapmaya devam edin”

