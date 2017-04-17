‘İmam Sâdık ne kadar da bereketlidir’

İmam Rıza (a.s)’dan, o da babası Mûsa bin Ca’fer’den şöyle rivayet etmektedir:

İmam Sâdık (a.s), yanında mal bulunan bir grupla yolculuk ediyordu, kendilerine yolda silahlı soyguncuların olduğunu ve mallarına el koyacaklarını haber verdiler. Onlar korkudan titreyip, dehşete kapıldılar. İmam Sâdık (a.s) onlara, “Size ne oldu?” diye sordu.

“Yanımızda mal var, bunları bizden almalarından korkuyoruz. Bu malları bizden alır mısın? Hırsızlar belki de malın senin olduğunu görünce, vazgeçer rahatsız etmezler” diye cevap verdiklerinde de İmam şöyle dedi: “Nereden biliyorsunuz? Belki de onlar sadece bana kastetmişlerdir. Böylece beni tehlikeye atıyorsunuz.”

Onlar şöyle dediler: “O halde ne yapalım? Malları gömelim mi?”

İmam şöyle buyurdu: “Bu daha kötü olur, zira yeni gelen birisi onu bulup alabilir ya da siz bir daha burayı bulamazsınız.”

Onlar şöyle dedi: “O halde ne yapalım, bize yol göster?”

İmam şöyle buyurdu: “Onu tümüyle kollayacak, bakacak, çoğaltacak, her birini dünyadan ve içindekilerinden daha büyük kılacak, sonra da ihtiyacınız olduğunda size onu fazlasıyla geri verecek birine teslim edin.”

Onlar, “Bu kimdir?” deyince de İmam (a.s) şöyle buyurdu: “O, Allah Teâlâ’dır.”

Onlar, “Ona nasıl teslim edelim?”

İmam onlara şöyle buyurdu: “Fakir Müslümanlara sadaka veriniz.”

Onlar, “Şimdi Müslümanların fakir olanlarına nasıl ulaşabiliriz? O halde ne yapalım?”

İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Siz üçte birini sadaka vermeye niyetlenin ki Allah da geriye kalanını korusun ve korktuğunuz şeyden kurtarsın.”

Onlar, “Kabul ettik ve böyle yapacağımıza söz veriyoruz” dediler.

İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Şu anda Allah’ın emanındasınız. Hareket ediniz.”

Hep birlikte yola düştüler, aniden hırsızlar ortaya çıktı, herkes korkmaya başladı. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Neden böyle korkuyorsunuz? Siz Allah’ın emanındasınız. Asla korkmayınız.”

Atlı hırsızlar yaklaşarak atlarından indiler ve İmam Sâdık (a.s)’ın yanına gelerek onun mübarek ellerinden öptüler ve şöyle dediler: “Rüyada Resûlullah (s.a.a)’i gördük. Kendimi size tanıtmamı istedi, şu anda sizin emrinizdeyim. Hepinizi korumadıkça ve gideceğiniz yere ulaştırmadıkça sizden ayrılmayacağız.”

İmam (a.s) onlara şöyle dedi: “Bizim size ihtiyacımız yok, bizi sizin şerrinizden koruyan kimse, bize yardımcı olacak ve düşmanların şerrinden de koruyacaktır.”

Ardından hepsi güvenle oradan ayrıldılar ve gitmek istedikleri yere vardılar. Söz verdikleri üzere mallarının üçte birini sadaka olarak fakirlere dağıttılar. Orada yaptıkları ticaretten kâr ettiler. Bir dirhemleri on dirhem oldu. Kendi kendilerine şöyle dediler: “İmam Sâdık (a.s) ile birlikte olmak ne kadar bereketlidir.”

İmam (a.s) onlara şöyle buyurdu: “Şimdi Allah ile ticaret yapmanın ne kadar kârlı olduğunu anladınız mı? O halde bunu yapmaya devam edin.”

(Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh).