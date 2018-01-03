Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117524
ALTIN
159.481
DOLAR
3.7666
STERLİN
5.1161
EURO
4.5380

İmamet ve vasilik Allah’ın ahdidir

Yüce Allah’ın seçtiği imamlardan birini dahi kabul etmeyerek onun imametine karşı çıkan ve onun yerine başkasını koyan ve hakkın başkasına ait olduğunu iddia edenin durumu şiddetlidir. Çünkü imamet ve vasilik Allah’ın ahdidir ve Allah’ın emri ile olur, halkın seçimiyle değil.

03 Ocak 2018 Çarşamba 01:57
19 Okunma
İmamet ve vasilik Allah’ın ahdidir

Yakub bin Şuayb der ki:

İmam Ca’fer Sâdık (a.s.)’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Allah’a and olsun ki Allah bu (imameti) kıyamete kadar başıboş bırakmaz.”

Ebu Abdurrahmân’dan;

İmam Ca’fer Sâdık (a.s.) şöyle buyurdu: “Doğrusu ismi yüce olan Allah her imama ahdini ve yapması gerekeni gökten indirmiştir. Onun bir mührü vardır. Onu açar ve içinde yazılanlara amel eder.”

Şüphesiz bu hadisler ibadet eden bir kavim için ve mü’minler için bir tebliğ ve açıklamadır. Yüce Allah birine hayır düşünürse onu on iki imamı tasdikleyenlerden ve onlara teslim olanlardan karar kılar. Allah ona kerâmetler verir ve ona hayır ihsan eder. Çünkü Allah halifeliği başkalarına değil sadece Ehl-i Beyt’e vermiştir. Onlara itaatı da Allah’a itaat bilerek şöyle buyurmaktadır: “Allah’a itaat edin ve Resûlü’ne ve içinizden olan emir sahiplerine itaat edin.”

Resûlullah (s.a.v.), Allah’ın itaatı farz kıldığı evlatlarından olan imamları halka tanıtmış ve şöyle buyurmuştur: “Doğrusu Ben içinizde iki ağır emânet bırakıyorum: Allah’ın Kitabı ve ıtretim. Ehl-i Beyt’im, Allah ile sizin aranızda uzatılmış bir iptir. Ona sarıldığınız sürece sapıtmazsınız.”

Ve Allah, halkın onlara itaat etmesini isteyerek onlara karşı isyan etmemeleri hakkında uyarmış ve şöyle buyurmuştur: “Onun emrine karşı çıkanlar, kendilerine bir fitnenin bulaşmasından veya acı bir azabın ulaşmasından korksunlar.” (Nûr, 63).

Resûlullah’a (s.a.v.) muhalefet edilerek onun Ehl-i Beyt hakkındaki emirlerine uyulmayıp onların hakkı gasp edilince ve mirasları engellenerek kıskançlık, zulüm ve düşmanlıkları yüzünden işbirliği yapılınca; Allah onlara ve onların yaptıklarına razı olanlara fitneyi ve acı azabı gönderdi.

Yüce Allah buyuruyor ki: “Müminlerde öyleleri vardır ki Allah’a verdikleri ahide sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları adağını ödedi, bazıları da beklemekte. Ve onlar ahitlerini asla bozmazlar.” (Ahzâb, 23).

Böylece Allah’a verdiği sözü tutan, ahdine uyan, nefsini Allah yoluna adayan ve onun yolunda cihâd eden, dinini yücelten ve O’nun Resûlü’ne yardım eden ile Resûlullah’a (s.a.v.) muhalefet ve isyan eden, O’nun evlâtlarına zulmedenler birbirinden ayrılmıştır.

Ey Ehl-i Beyt dostları! İşte yüce Allah’ın seçtiği imamlardan birini dahi kabul etmeyerek onun imametine karşı çıkan ve onun yerine başkasını koyan ve hakkın başkasına ait olduğunu iddia edenin durumu budur. Çünkü imamet ve vasilik Allah’ın ahdidir ve Allah’ın emri ile olur, halkın seçimiyle değil. İşte her kim Allah’ın seçtiğini seçmezse ve Allah’ın emrine karşı gelirse, Allah’ın vasfettiği zalim ve münafıkların cehennemdeki yerine gider. (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

Son Güncelleme: 03.01.2018 03:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘İmamet son sahibine ulaşacaktır’
‘İmamet son sahibine ulaşacaktır’
Onlara karşı çıkan helâk olur
Onlara karşı çıkan helâk olur
‘Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun’
‘Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun’
‘Ashab-ı Kehf’in mağarası gibiyiz’
‘Ashab-ı Kehf’in mağarası gibiyiz’
‘O ikisi Allah’ın sağlam ipidirler’
‘O ikisi Allah’ın sağlam ipidirler’
‘Sanki o bizim babamız gibi’
‘Sanki o bizim babamız gibi’
‘Halka anladıkları dilden konuşun’
‘Halka anladıkları dilden konuşun’
‘O ruh Beni över’
‘O ruh Beni över’
‘Bu nur Benim nurumdandır’
‘Bu nur Benim nurumdandır’

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim