‘İmamı olmadan yaşayan kaybolmuştur’

Amir bin Sad, İbn-i Semre’ye şöyle sordu: “Resûlullah’tan duyduğun hadisi bize yaz, o da şöyle yazdı: Resûlullah’tan duydum ki şöyle buyurdu: “Kureyş’ten on iki halife olduğu sürece bu din hep ayakta kalacaktır.”

Yunus bin Ebu Yâ’ûr, Aun bin Ebu Cuhayfe’den nakleder ki şöyle dedi: Babam dedi ki: “Resûlullah’ın yanında idik ve amcam da onun karşısında oturmuştu. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kureyş’ten on iki halife olduğu sürece bu ümmetin işi salah üzerine olacaktır.”

İbn-i Sirîn, Ebul Hayr’dan o da Abdullah bin Amr’dan nakleder ki:

“Halka hüküm sürecek olan on iki kişinin Allah Azze ve Celle’nin kitabında yazılmış olması kesindir.”

Rabiâ bin Seyf der ki:

Şufeyy el-Asbahi’nin yanından iken bize şöyle dedi: Abdullah bin Amr’dan duydum ki Resûlullah şöyle buyurdu: “Benden sonra on iki halife olacaktır.”

Hz. Peygamber’in on iki kişiyi saydığı ve bunların halife olduğunu buyurduğuna delalet eden Sünni rivayetleri oldukça fazladır.

Yahya bin Abdullah’dan rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam bana şöyle buyurdu: “Ey Yahya bin Abdullah! Her kim imamını tanımadan bir gece uyursa, cahiliyet üzerine ölmüş olur.”

Muhammed bin Müslim-i Sakefi’den rivayetle;

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Her kim nefsini zorlayarak Allah’a ibadet eder ama Yüce Allah tarafından seçilen imamı tanımazsa, onun bu çabası kabul olmaz. O dalalettedir ve hayret içindedir. Allah onun amelleri yüzünden ona gazaplanır. O tıpkı koyun sürüsünden ayrılıp kaybolan bir koyuna benzer. O kaybolmuş ve gün boyu başıboş dolaşmıştır. Akşam olunca karanlıkta bir çoban ve sürüsünü görür. Onlara katılır ve geceyi onlarla geçirir. Sabah olunca çoban o sürüyü yaylaya götürür. Ama koyun o çobanın ve sürünün kendi çobanı, kendi sürüsü olmadığını görür. Sonra başka bir çoban ve koyun sürüsü görürü. Onlara doğru koşup o sürüye katılmak ister ve onlara kanar. Ama çoban ona der ki: ‘Ey kaybolup şaşkınlığa düşen koyun. Kendi sürünün ve çobanının yanına git.’ O ise hayretler içinde dolaşmaya devam eder. Ne katılacağı sürüsü ne de onu ağılına götürecek çobanı vardır. İşte o böyle dolaşırken bir kurt onu görüp saldırır sonra onu parçalayarak yer.

İşte böyledir; Allah’a and olsun ki ey İbn-i Müslim! Eğer bu ümmetten birisi Allah tarafından seçilen imamı olmadan yaşarsa, hayretler içindedir ve kaybolmuştur. Eğer bu hal üzerine ölürse küfür ve nifak üzerine ölmüş olur.

Bil ki ey Muhammed! Allah’ın dini üzerine olanlar, hak imamlar ve onlara uyanlardır. Zalim imamlar ise, Allah’ın dininden ve haktan azlolunmuşlardır. Onlar dalalettedir ve dalalete sürüklerler. Onların amelleri tıpkı fırtınalar karşısındaki küle benzer ki onlara hiçbir yararı olmaz. İşte budur apaçık dalalet.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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