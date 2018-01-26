‘İmam’ın zahiri, kalbini tasdik eder’

Muhammed bin Temmam’dan rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a şöyle dedim: “Filanca sana selam gönderip dedi ki: Benim şefaatime kefil olsun.”

İmam (a.s.) şöyle buyurdu: “O bizi kabul edenlerden mi?”

Ben “evet” deyince; “Onun işi bundan daha üstündür” dedi.

Dedim ki: “O, Ali’nin velayetini kabul ediyor ama ondan sonraki vasileri bilmiyor.”

Şöyle buyurdu: “Dalalettedir.”

Ben, “İmamların hepsini kabulleniyor ama sonuncusunu inkar ediyor?” deyince, şöyle buyurdu: “O tıpkı Hz. İsa’yı kabullenip Muhammed’i (sallallahu aleyhi ve âlih) inkar eden gibi veya Hz. Muhammed’i kabullenip Hz. İsa’yı inkar eden gibidir. Allah’ın hüccetlerinden birini dahi inkar etmekten Allah’a sığınırız.”

Bu hadis-i şerifi okuyanlar İmamlardan birini dahi reddetmekten; Hz. İsa’yı kabul edip de Hz. Muhammed’in nübüvvetini inkar edenler gibi olmaktan çekinmelidirler.

Sevre bin Küleyb, İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’dan nakleder:

“Ve kıyamet gününde Allah’a yalan isnad edenlerin yüzünü kararmış göreceksin. Cehennem tekebbür edenler için hazırlanmış bir yer değil midir?” ayeti hakkında şöyle buyurdu: “İmam olmadığı halde kendisinin imam olduğunu zannedenler hakkındadır?”

Dedim ki: “Ali ve Fâtıma’nın evlatlarından olsa da mı?”

Buyurdular ki: “Ali ve Fâtıma’nın evlatlarından olsa da.”

Zeyd-i Şehham’dan rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a “Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) İmamları tanıyor muydu?” diye sorduğumda şöyle buyurdu: “Nuh aleyhisselam da tanıyordu. Bunun delili de Allah Azze ve Celle’nin, ‘Allah sizlere, Nuh’a gönderdiği şeriat hükümlerini getirdi. Biz onları sana vahyettik. İbrahim, Musa ve İsa’ya da gönderdik’ (Şura, 13) sözüdür.

Sonra buyurdular: “Sizlere Nuh’a gönderilen şeriatı açıkladık.”

Ebu Halid-i Mekfuf bazı yârenlerinden nakleder ki;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Gizlilikte İmam olduğunu iddia edenlerin, açıkta da bunun delillerini getirmeleri uygundur.”

Dedim ki: “Açıkta getirmesi gereken delil nedir?”

Buyurdu ki: “Allah’ın helalini helal, haramını ise haram kılmalıdır. Onun zahiri, dış görünüşü kalbini de tasdik etmelidir.”

Sevre bin Kuleyb’den rivayetle;

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam, “Ve kıyamet gününde Allah’a yalan isnad edenlerin yüzünü kararmış göreceksin. Cehennem tekebbür edenler için hazırlanmış bir yer değil midir?” ayeti hakkında şöyle buyurdu: “İmam olmadığı halde, ‘Ben imamım’ diyenler…”

Dedim ki: “Ali ve Fâtıma’nın taraftarlarından olsa da mı?

Buyurdu ki: “Ali ve Fâtıma’nın taraftarlarından olsa da.”

Dedim ki: “Ali bin Ebi Tâlib’in evlatlarından olsa da mı?”

Buyurdu ki: “Ali bin Ebi Tâlib’in evladı olsa dahi.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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