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‘İmamlar ve Nakibler on iki tanedir’

İmam Ca’fer buyurdu: “Gece on iki saattir, gündüz de on iki saattir, aylar da on iki tanedir. İmamlar da on iki imamdır. Nakibler (seçkinler) on iki tanedir. Ve şüphesiz Ali (a.s.) on iki saatten bir saattir. Ve işte bu, ‘Onlar saati yalanladılar, biz de saati inkâr eden için ateşi hazırladık’ ayetinin yorumudur”‘İmamlar ve Nakibler on iki tanedir’

16 Ocak 2018 Salı 00:44
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‘İmamlar ve Nakibler on iki tanedir’

Süleym bin Kays şöyle der:

Hz. Ali aleyhisselam, Muhacir ve Ensar’ın kendi faziletleri ile ilgili olarak birbirleriyle yarışmaları hakkında Talhâ’ya buyurdu ki: “Ey Talhâ! Sen şahit olmadın mı Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) bize bir kağıt parçası getirmemizi buyurarak, kendisinden sonra ümmetin sapıtmaması için bir şeyler yazacağını söyledi? Senin arkadaşın da söyleyeceğini söyledi: ‘Resûlullah sayıklıyor(!)’ Resûlullah da gazaplanarak yazmaktan vazgeçti.”

Talha dedi ki: “Evet, ben şahidim.”

Hz. Ali aleyhisselam buyurdular: “Sizler dışarı çıktıktan sonra Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) yazmak isteyip halka göstereceği şeyi bana söyledi. Ve Cebrail ona şu haberi verdi: ‘Allah, ümmetin ihtilâfa düşerek tefrika edeceğini bilmektedir.’ Sonra Resûlullah o yazmak istediği konuyu bana yazdırdı. Buna da üç kişiyi şahit karar kıldı: Selmân-ı Farsi, Ebu Zerr, Miktâd. Ve kıyamete kadar mü’minlerin itaat etmekle emrolundukları hidayet imamlarını da saydı. İlk önce benim adımı getirdi. Sonra oğlum Hasan’ı, sonra da bu oğlum Hüseyin’i. Daha sonra bu oğlum Hüseyin’in dokuz evladının adını saydı. Böyle değil mi ey Ebu Zerr ve ey Miktâd!”

Dediler ki: “Biz Resûlullah’ın böyle buyurduğuna şahidiz.”

Talhâ dedi ki:  “Vallahi ben Resûlullah’tan duydum ki Ebu Zerr hakkında şöyle buyurdu: ‘Ebu Zerr’den daha doğru konuşan birini ne yeryüzü tanımış, ne de gökyüzü gölgelendirmiştir.’ Ve ben şahidim ki bunlar sadece hakka şahit olurlar. Ve benim yanımda sen daha doğru konuşan birisin.”

Mufazzal bin Ömer’den rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a şöyle arz ettim: “Yüce Allah’ın, ‘Onlar saati (kıyameti) yalanladılar. Biz de saati (kıyameti) inkar eden için ateşi hazırladık’ (Furkân, 11) ayetinin mânâsı nedir?”

Bana şöyle buyurdu: “Doğrusu Allah bir yılı on iki ay olarak yarattı. Geceyi on iki saat olarak karar kıldı. Gündüzü de on iki saat olarak karar kıldı. On iki Muhaddes bizdendir. Emirü’l-Mü’minin aleyhisselam da bu saatlerdendir.”

Ebu Basir’den rivayetle;

Ebu Ca’fer Muhammed bin Ali el-Bâkır aleyhisselam’dan duydum ki şöyle buyurdu: “On iki Muhaddes bizdendir.”

Ebu’s-Sâib’den rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Gece on iki saattir, gündüz de on iki saattir, aylar da on iki tanedir. İmamlar da on iki imamdır. Nakibler (seçkinler) on iki tanedir. Ve şüphesiz Ali aleyhisselam on iki saatten bir saattir. Ve işte bu, Yüce Allah’ın, ‘Onlar saati yalanladılar, biz de saati inkâr eden için ateşi hazırladık’ ayetinin yorumudur.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

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