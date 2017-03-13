İman sadece kalple tanımak değildir

Hüseyin bin Halid, İmam Rıza (a.s)’dan, o da muhterem babalarından ve onlar da Ali (a.s)’dan şöyle buyurduğunu naklederler:

Resûlullah bana buyurdular: “Ey Ali! Kureyş büyüklerinden bir kısmı Fâtıma’nın seninle evlenmesi konusunda beni kınadılar ve dediler: ‘Biz onu Senden istedik ama sen vermedin; tutup Ali ile evlendirdin.’ Ben de onlara dedim ki: Allah’a and olsun, bu işi Ben yapmadım. Allah (c.c) onu size vermedi ve Ali ile evlendirdi. Cebrâil bana gelerek şöyle dedi: Ey Muhammed! Allah buyuruyor: Eğer Ali’yi yaratmasaydım, Âdem’den insanlığın sonuna kadar yeryüzünde kızın Fâtıma’ya eş olabilecek birisi bulunmazdı.”

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İmam Rıza’dan (a.s) iman konusunda nakledilen bazı hadisler şunlardır:

Ebu Salt Herevî şöyle diyor:

İmam Rıza (a.s) muhterem babaları vasıtasıyla Ali bin Ebu Tâlib (a.s)’dan Resûlullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletti: “İman; kalple tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla da amel etmekten ibarettir.”

Yine, başka bir senetle İmam Rıza (a.s)’dan, onun da babalarının dilinden Resûlullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “İman kalple tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla da amel etmektir.”

Ebu Salt el-Herevî şöyle diyor:

İmam Rıza (a.s)’a, “İman nedir?” diye sorduğumda şöyle buyurdular: “İman; kalple inanmak, dille ikrar ve azalarla da amel etmektir. İman ancak bu şekildedir.”

Yine, başka bir senetle İmam Rıza (a.s)’dan, o da muhterem babaları vasıtasıyla Resûlullah (s.a.a)’den şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “İman; kalple tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla amel etmektir.”

Yine, başka bir senetle İmam Rıza (a.s)’dan, o da babalarının dilinden Resûlullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “İman; kalple tanımak, dille ikrar etmek ve azalarla amel etmektir.”

Muhammed bin Abdullah bin Tâhir de şöyle diyor:

Babamın başı ucunda durmuştum. Ebu Salt-i Herevî, İshak bin Rahveyh ve Ahmed bin Muhammed bin Hanbel de oradaydılar. Babam onlara, “Her biriniz bana bir hadis nakledin” dedi.

Ebu Salt şöyle dedi: “Ali bin Mûsa er-Rıza (a.s) ki, gerçekten de ismi gibi hoşnut olunan ve beğenilen birisiydi, babası Mûsa bin Ca’fer (a.s)’dan, o da babası Ca’fer bin Muhammed (a.s)’dan, o da babası Muhammed bin Ali (a.s)’dan, o da babası Ali bin Hüseyin (a.s)’dan, o da babası Hüseyin bin Ali (a.s)’dan, o da babası Ali bin Ebu Tâlib (a.s)’dan Resûlullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletti: İman söz ve amelden ibarettir.”

(Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh).