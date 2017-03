İnsanın en çok korktuğu üç an İmam Rıza (a.s.) şöyle buyurdu: “İnsanın en çok korktuğu an üç yerdir: Annesinin onu doğurmasından sonra dünyayı gördüğü an; ölüp de ahireti ve ehlini gördüğü an; yeniden dirilip dünya görmediği, kıyametteki uygulamaları gördüğü an”

