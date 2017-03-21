İnsanın en çok korktuğu üç an

Ebu Haşim Ca’ferî diyor:

İmam Rıza (a.s)’dan darağacına çekilmiş birisinin cenaze namazını sordum, buyurdular: “Ceddimin (İmam Sâdık) amcası Zeyd’e namaz kıldığını bilmiyor musun?”

Ben, “Bilmiyorum, meseleyi anlayabilmiş değilim” dedim.

İmam (a.s) buyurdu ki: “Sana açıklayayım; eğer asılan kişinin yüzü kıbleye doğru olursa sağ omzuna doğru dur, eğer arkası kıbleye dönükse sol omzuna doğru dur, çünkü doğuyla batı arası kıbledir. Eğer sol omuzu kıbleye doğruysa sen sağ omzuna doğru dur ve eğer sağ omuzu kıbleye doğruysa sen sol omzuna doğru dur. Şunu bil ki o hangi tarafa olursa olsun sen onun omuzlarından birisinin yanında durup yüzünü doğuyla batı arasına çevirmelisin. Ona tam olarak ne yüzünü çevirmelisin ne ve ne de sırtını dönmelisin.”

İmam (a.s), bana dönerek, “İnşaallah anlamışsındır” buyurdu.

Şeyh Saduk diyor ki: “Bu ilginç hadisi hiçbir kitapta görmedim ve bundan başka bir senet de bu hadis için bilmiyorum.”

Haris b. Dilhas (İmam Rıza (a.s)’ın kölelerinden) naklediyor:

İmam Rıza (a.s)’dan şöyle buyurduğunu duydum: “Üç özellik taşımadıkça mümin mümin olmaz. Bir sünnet Rabbinden, bir sünnet Peygamberinden ve bir sünnet de velisinden (İmam’ından) onda olmalıdır. Rabbinden alması gereken sünnet; sırrı saklamaktır. Allah Teâlâ buyuruyor ki: ‘Allah gaybı bilendir. O gaybı resullerinden razı olduklarından başkasına aşikâr etmez.’ (Cin/26-27). Resulünden alması gereken sünnet; halkın hatalarında geçerek onları idare etmesidir. Allah Teâlâ, Peygamberine halkla iyiliği emrederek şöyle buyurmuştur: ‘(İnsanları) affet, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.’ (Â’raf/199). Velisinden alacağı sünnet ise; zorluklar ve problemler karşısında sabretmektir. Allah Teâlâ buyuruyor ki: ‘Zorluklar ve problemler karşısında sabrederler.’ (Bakara/177)”

Süleyman b. Ca’fer Ca’ferî, İmam Rıza (a.s)’ın babaları vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)’dan onun da Resûlullah (s.a.a)’den şöyle naklettiğini buyuruyor: “Kargadan üç sıfatı öğreniniz: Eşiyle gizli bir yerde ilişkiye girmesini, sabah erkenden rızık peşine düşmesini ve ihtiyatlı olmasını (Her an bir tehlikeyle karşı karşıya kalacakmış gibi korku halinde olmasını).”

İmam Rıza (a.s)’ın hizmetçisi Yasir, İmam (a.s)’dan şöyle naklediyor: “İnsanın en çok korktuğu an üç yerdir: Annesinin onu doğurmasından sonra dünyayı gördüğü an; ölüp de ahireti ve ehlini gördüğü an; yeniden dirilip dünya görmediği, kıyametteki uygulamaları gördüğü an. Allah Teâlâ bu üç yerde Hz. Yahya (a.s)’a selam göndererek onun korkusunu gidermiş ve şöyle buyurmuştur: ‘Ona (Yahya’ya) doğduğu günde, öldüğü günde ve diriltileceği günde selam olsun.’ (Meryem/15). İsa bin Meryem de (a.s) bu üç yerde kendisini selamlayarak şöyle buyurmuştur: ‘Doğduğum günde öleceğim günde ve tekrar dirileceğim günde selam olsun bana.’ (Meryem/33).”

İmam Rıza (a.s)’ın hizmetçilerinden Hüseyin bin Ali Deylemî diyor:

İmam Rıza (a.s)’dan şöyle söylediğini duydum: “Her kim üç tane mümini hacca gönderirse, şüphesiz o parayla kendi nefsini Allah Teala’dan satın almıştır. Allah Teâlâ artık ondan malını helal yoldan mı yoksa haram yoldan mı elde ettiğini sormayacaktır.”

Şeyh Saduk bu hadisi şöyle yorumluyor: “Yani Allah Teâlâ onun malındaki şüpheli malların hesabını ondan sormayacak ve onun düşmanlarını ondan razı edecek (onlara bir takım nimetler vererek.)”

(Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh).