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İnsanlar arasındaki farklılık nimettir

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu: “İnsanlar; akıl, ilim, huy, fakirlik ve zenginlik yönünden farklı oldukları sürece, birbirleriyle güzel geçinirler. Eğer mezkur sıfatlarda eşit olsalardı, (yükümlülük üstlenmekten kaçarak) helak olurlardı”İnsanlar arasındaki farklılık nimettir

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İnsanlar arasındaki farklılık nimettir
Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Abdulazim Hasenî'den şöyle dediği naklediliyor:

İmam Cevad (a.s)'a arz ettim ki; “Ey Resûlullah'ın torunu! Benim için dedelerinden bir hadis nakleder misin?”

İmam Cevad (a.s) buyurdu ki: “Babam (İmam Rıza) babaları aracılığıyla Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletti: İnsanlar; akıl, ilim, huy, fakirlik ve zenginlik yönünden farklı oldukları sürece, birbirleriyle güzel geçinirler. Eğer mezkur sıfatlarda eşit olsalardı, (yükümlülük üstlenmekten kaçarak) helak olurlardı.”

İmam (a.s)'a; “Ey Resûlullah'ın torunu! Biraz daha buyurun” dediğimde, şöyle buyurdular: “Babam dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğunu benim için nakletti: Eğer sırlarınızı birbirinize açarsanız, artık onu gizleyemezsiniz.”

İmam (a.s)'a; “Ey Resûlullah'ın torunu! Biraz daha buyurun” dediğimde şöyle buyurdular: “Babam dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu bana nakletti: Sizler mallarınızla halkı kuşatamazsınız (onların gönüllerini hoş edemezsiniz); öyleyse güler yüz ve güzel davranışınızla onları kuşatınız çünkü ben Allah Resulünün şöyle buyurduğunu duydum: Sizler mallarınızla halkın gönüllerini hoş edemezsiniz; öyleyse ahlakınızla onların gönüllerini hoş edin.”

İmam (a.s)'a; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) buyurdu ki: “Babam babası ve dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu bana nakletti: Kim zamanı kınarsa, kınanılması çok olur.”

İmam (a.s)'a; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) buyurdular ki: “Babam babası ve dedeleri aracılığıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: Kötü insanlarla oturup kalkmak, iyi insanlar hakkında su-i zan doğurur.”

İmam (a.s)'a; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) buyurdular ki: “Babam babası ve dedeleri vasıtasıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: Allah'ın kullarına haksızlık etmek, ahiret için ne de kötü azıktır.”

Ben; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) buyurdular ki: “Babam babası ve dedeleri aracılığıyla Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: Her kişinin değeri, yaptığı güzel işiyle ölçülür.”

Ben; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) buyurdular ki: “Babam babası ve dedeleri vasıtasıyla Emir’ül-Müminin Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: Her insan, dilinin altında saklıdır.”

Ben; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) buyurdular ki: “Babam babası ve dedeleri vasıtasıyla Emir’ül-Müminin Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: Kendi değerini bilen helak olmaz.”

Ben; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: “Bir işi yapmadan önce tedbir almak, insanı pişmanlıktan kurtarır.”

Ben; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: “Kim zamana güvenirse yıkılır (zarar görür).”

Ben; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: “Kendi görüşüyle yetinen, canını tehlikeye atmıştır.”

Ben; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: “Ailenin azlığı, iki kolaylıktan biridir.”

Ben; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: “Bencillik kimde olursa, helak olur.”

Ben; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: “Kim Allah yolunda infak edilen malın yerine yenisinin geleceğine iman ederse, bağış yapmada cömert olur.”

Ben; “Ey Resûlullah'ın oğlu! Biraz daha buyurun” dedim.

İmam (a.s) aynı senetle Hz. Ali (a.s)'dan şöyle buyurduğunu nakletti: “Kim elinin altındakilerden güvende olmaya razı olursa, kendinden yüksek olanlardan güvende olma nimeti ona verilir.”

İmam (a.s)'a; “Bu kadarı bana yeter” dedim.

OKAN EGESEL

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