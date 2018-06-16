'İnsanları emanete riayetle deneyin'

Cenabı- Hak, Kur'an'da doğruluk hususunda şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 119; bak. Maide, 119; Yusuf, 70; Enfal, 63; Ahzab, 23 ve 24; Zümer, 32 ve 33; Haşr, 8).

Resûlullah (s.a.a) da, “Doğruluktan ayrılmayın. Şüphesiz ki doğruluk cennet kapılarından bir kapıdır” buyuruyor. (Tarih-i Bağdad, 11/82).

İmam Ali'nin (a.s) aynı hususta hikmetli sözlerinden bazıları ise şöyledir:

“Doğruluk, sözün ilahi yapı (gerçek) ile uyumluluk içinde olması, yalan ise sözün ilahi yapıdan (gerçekten) uzaklaşmasıdır.” (Gurer’ul-Hikem, 1552-1553).

“Doğruluk hakkın dilidir.” (a.g.e, 275).

“Doğruluk her ne kadar kendisinden korksan da seni kurtarır ve yalan her ne kadar kendisinden güvende de olsan seni yok eder.” (a.g.e., 1118-1119).

“Doğruluk her şeyin düzelmesi, yalan ise her şeyin bozulmasıdır.” (a.g.e., 1115-1116).

“Doğruluk emanettir, yalan ise hıyanet.” (a.g.e, 15).

“İnsanın değeri himmeti kadardır. Doğruluğu ise mürüvveti ölçüsüncedir.” (Nehc’ul-Belağa, 47. hikmet).

“İman, sana zarar verecek olsa bile fayda verecek yalana karşı doğruluğu seçmendir.” (a.g.e, 458. hikmet).

İmam Bâkır (a.s) buyurdu ki: “Konuşmadan önce doğruluğu öğreniniz.” (el-Kafi, 2/104/4).

İmam Sâdık (a.s), “Doğruluk izzettir” buyurdu. (el-Bihar, 78/269/109).

Yine İmam Sâdık (a.s), “Her kimin dili doğru olursa, ameli temiz olur” buyurdu. (el-Kafi, 2/104/3).

Doğru insan hakkında İmam Ali (a.s): buyurdu ki “Doğru sözlü kimse kurtuluş ve yüceliğin eşiğindedir. Yalancı ise helak ve horluk uçurumunun kenarındadır.” (Nehc’ul-Belağa, 86. hutbe).

Aynı hususta İmam Sâdık (a.s), “İnsanların namaz ve orucuna aldanma. Zira insan bazen namaz ve oruca alışır ve onları terk edecek olursa vahşete kapılır. İnsanları doğruluk ve emanete riayetle deneyin” buyurdu. (el-Kafi, 2/104/6).

Yine İmam Sâdık (a.s) buyurdu ki: “Doğruluktan daha iyisi doğruyu söyleyen ve hayırdan daha hayırlısı onu yapandır.” (Emali et-Tusi, 223/385).

Sözlerin en doğrusu hakkında Cenab-ı Hak, Kur'an'da şöyle buyuruyor:

“Allah'tan başka ilah yoktur, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü, sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?” (Nisa, 87).

İmam Ali (a.s), sözlerin en doğrusu hakkında şöyle buyurmuştur: “La ilahe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur) diye şahadette bulunmaktır.” (el-Bihar, 77/378/1).]

Yine buyurdu ki: “Sözlerin en doğrusu hal dilidir.” (Gurer’ul-Hikem, 3302). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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