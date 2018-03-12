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‘İslam’ı yeni baştan ortaya koyacak’

İmam Ca’fer es-Sâdık’a (a.s.), “Hz. Mehdi (a.s.) hangi yolu izleyecek?” diye soruldu. Şöyle buyurdu: “Resûlullah’ın (s.a.a.) yaptığını yapacak. Tıpkı Resûlullah’ın cahiliye dönemini yıktığı gibi kendinden önceki şeyleri yıkacak. İslam dinini yeni baştan ortaya koyacak”

12 Mart 2018 Pazartesi 00:27
‘İslam’ı yeni baştan ortaya koyacak’

Zürare’den rivayetle;

İmam Muhammed Bâkır (aleyhisselam)’a şöyle arz ettim: “Salihlerden birinin adını bana söyler misin? Kaim (aleyhisselam)’ı kastediyorum.”

“Onun ismi benim ismimdir” buyurdu.

“Resûlullah (sallallahu aleyhi ve alih)’in üslubunu mu uygulayacak?”

“Hayır, hayır ey Zürare! Onun üslubunu uygulamayacak.”

“Sana feda olayım, niçin” diye arz ettim.

Şöyle buyurdu: “Doğrusu Resûlullah ümmetine minnet ile davrandı ve onlara müsamaha gösterdi. Kaim katlederek yolunu sürdürecek. Kendi yanında olan kitapta böyle emrolundu. O katledecek ve hiç kimseden tevbe etmesini istemeyecek. Ona düşmanlık edene eyvahlar olsun.”

Abdullah bin Ata-i Mekki’den rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam)’a, “Hz. Mehdi (aleyhisselam) hangi yolu izleyecek?” diye sordum.

Şöyle buyurdu: “Resûlullah (sallallahu aleyhi ve alih)’in yaptığını yapacak. Tıpkı Resûlullah’ın cahiliye dönemini yıktığı gibi kendinden önceki şeyleri yıkacak. İslam dinini yeni baştan ortaya koyacak.”

Ebu Hatice’den rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam), İmam Ali (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu nakleder: “Ben savaşırken kaçanları öldürebilir ve yaralananların ölümünü tamamlayabilirdim ama benim ashabımdan yaralananları öldürmesinler diye ben bu işten vazgeçtim. Yalnız Kaim kaçanları ve yaralıları öldürecektir.”

Hasan bin Harun’dan rivayetle;

İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam)’ın yanında oturmuştum. O sırada Mualla bin Huneys ona şöyle sordu: “Kaim (aleyhisselam) kıyam ettiğinde Ali (aleyhisselam)’ın aksine bir üslup mu uygulayacak?”

“Evet, çünkü Ali (aleyhisselam) minnet edip müsamaha gösterdi. Çünkü o kendisinden sonra başkalarının taraftarlarına musallat olacağını biliyordu. Ama Kaim (aleyhisselam) kıyam ettiğinde kılıç ve esaret getirecek. Çünkü o, kendisinden sonra hiç kimsenin taraftarlarına musallat olamayacağını bilecektir.”

Abdullah bin Ata’dan rivayetle;

İmam Muhammed Bâkır (aleyhisselam)’a, “Kaim (aleyhisselam) kıyam ettiğinde halkın içinde hangi üslubu uygulayacak?” diye sorunca şöyle buyurdu: “Resûlullah’ın yaptığı gibi; kendisinden öncekileri yıkacak ve islam’ı yeni baştan ortaya koyacak.”

Muhammed bin Müslim’den rivayetle;

İmam Muhammed Bâkır (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Eğer halk Kaim (aleyhisselam) zuhur ettiğinde halktan ne kadarını öldüreceğini bilselerdi, çoğu onu görmek istemezlerdi. Biliniz ki o, önce Kureyş’ten başlayacak. Onlara sadece kılıç ile zahir olacak. Ve onlara sadece kılıcı gösterecek. Öyle ki halkın çoğu şöyle söyleyecek: Bu Âl-i Muhammed’den değildir, eğer Âl-i Muhammed’den olsaydı merhamet eder ve acırdı.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

Son Güncelleme: 12.03.2018 03:36
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