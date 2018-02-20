‘İşte bayrakların sahibi O’dur’

Übeyd bin Zürâre, İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu nakleder: “Halk İmam’ını kaybedecek, (hac) mevsimlerinde o halkı görecek, ama onlar O’nu göremeyecekler.”

Zürare der ki:

İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Kâim’in iki gaybeti vardır. Birisinde O’nun haberi ulaşacak, ikincisinde ise O’nun nerede olduğunu bilinmeyecek, hac mevsimlerinde halkı görecek ama halk O’nu göremeyecek.”

Übeyd bin Zürâre der ki:

İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kâim’in iki gaybeti vardır. Birisinde hac mevsimlerinde halkı görecek ama halk O’nu onda göremeyecektir.”

Ali bin Ca’fer, kardeşi İmam Musa Kâzım (aleyhisselam)’dan nakleder ki ona şöyle arz ettim: “‘“Onlara de ki: Gördünüz mü suyunuz kuruyup da çekildiğinde kim size pak suyu getirecek?’ ayetin te’vili nedir?”

Şöyle buyurdu: “İmam’ınız sizden gayba çekilince, kim size yeni İmam’ınızı getirecek?”

Zürare der ki:

İmam Ebu Ca’fer (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Kaim (aleyhisselam) gaybete çekilecek ve yakınları onu inkâr edecekler.” (Yakınlarının onu inkar etmeleri, O’nun öldürülmesinden korktukları içindir).

“Neden gaybete çekilecek?” diye arz edince şöyle buyurdu: “Korkacak.” (Ve eliyle karnını gösterdi).

Abdülmelik bin A’yân der ki:

İmam Ebu Ca’fer (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Doğrusu Kâim (aleyhisselam) kıyam etmeden önce gaybete çekilecektir.”

Arz ettim ki: “Neden?”

Buyurdu ki: “Korkacatır.” (Ve eliyle karnını gösterdi-Yani öldürülmekten korkacaktır.”

Zürare der ki:

İmam Ebu Ca’fer Bâkır (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Çocuk kıyam etmeden önce gaybete çekilecektir. Ve işte mirası istenecek olan O’dur.”

Arz ettim ki: “Neden gaybete çekilecek?”

Buyurdu ki: “Korkacaktır.” (Ve eliyle karnına işaret etti-yani öldürülmekten korkacak).

Aynı hadisi Kuleyni de nakleder.

Abdülâla bin Husayn-i Salebi, babasından nakleder ki şöyle dedi: “Hacda veya umrede Ebu Ca’fer Muhammed bin Ali (aleyhisselam)’ı gördüm ve şöyle arz ettim: Artık yaşlandım ve kemiklerim yıprandı. Artık bundan sonra seni görebilecek miyim bilmiyorum. Bana bir ahid ver ve kurtuluşun (zuhur) ne zaman olacağı haberini bana bildir.”

Buyurdu ki: “Doğrusu O reddolunmuş, yalnız kalmış ve ehlinden ayrılmış, babası öldürüldüğü halde intikamı alınmış olan ve amcasının künyesi ile künyelenen var ya, işte bayrakların sahibi O’dur. O’nun adı, Peygamberin adıdır.”

Arz ettim ki: “Tekrar buyurur musun?”

O da bir sahife veya deri parçası getirtti ve onları benim için yazdı.

Husayn-i Sâlebi aynı hadisi tekrarlar yalnız sonunda der ki:

Sonra Ebu Ca’fer (aleyhisselam) sözünü bitirdikten sonra bana bakarak buyurdu ki: “Ezberledin mi (yoksa) istersen yazayım mı?”

Arz ettim ki: “Sen nasıl istersen öyle olsun.”

Sonra bir sayfaya veya deri parçasına yazarak bana verdi. (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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