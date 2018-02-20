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‘İşte bayrakların sahibi O’dur’

İmam Bâkır (a.s.) buyurdu ki: “Doğrusu O reddolunmuş, yalnız kalmış ve ehlinden ayrılmış, babası öldürüldüğü halde intikamı alınmış olan ve amcasının künyesi ile künyelenen var ya, işte bayrakların sahibi O’dur. O’nun adı, Peygamberin adıdır”

20 Şubat 2018 Salı 00:17
‘İşte bayrakların sahibi O’dur’

Übeyd bin Zürâre, İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu nakleder: “Halk İmam’ını kaybedecek, (hac) mevsimlerinde o halkı görecek, ama onlar O’nu göremeyecekler.”

Zürare der ki:

İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Kâim’in iki gaybeti vardır. Birisinde O’nun haberi ulaşacak, ikincisinde ise O’nun nerede olduğunu bilinmeyecek, hac mevsimlerinde halkı görecek ama halk O’nu göremeyecek.”

Übeyd bin Zürâre der ki:

İmam Ebu Abdullah (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kâim’in iki gaybeti vardır. Birisinde hac mevsimlerinde halkı görecek ama halk O’nu onda göremeyecektir.”

Ali bin Ca’fer, kardeşi İmam Musa Kâzım (aleyhisselam)’dan nakleder ki ona şöyle arz ettim: “‘“Onlara de ki: Gördünüz mü suyunuz kuruyup da çekildiğinde kim size pak suyu getirecek?’ ayetin te’vili nedir?”

Şöyle buyurdu: “İmam’ınız sizden gayba çekilince, kim size yeni İmam’ınızı getirecek?”

Zürare der ki:

İmam Ebu Ca’fer (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Kaim (aleyhisselam) gaybete çekilecek ve yakınları onu inkâr edecekler.” (Yakınlarının onu inkar etmeleri, O’nun öldürülmesinden korktukları içindir).

“Neden gaybete çekilecek?” diye arz edince şöyle buyurdu: “Korkacak.” (Ve eliyle karnını gösterdi).

Abdülmelik bin A’yân der ki:

İmam Ebu Ca’fer (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Doğrusu Kâim (aleyhisselam) kıyam etmeden önce gaybete çekilecektir.”

Arz ettim ki: “Neden?”

Buyurdu ki: “Korkacatır.” (Ve eliyle karnını gösterdi-Yani öldürülmekten korkacaktır.”

Zürare der ki:

İmam Ebu Ca’fer Bâkır (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Çocuk kıyam etmeden önce gaybete çekilecektir. Ve işte mirası istenecek olan O’dur.”

Arz ettim ki: “Neden gaybete çekilecek?”

Buyurdu ki: “Korkacaktır.” (Ve eliyle karnına işaret etti-yani öldürülmekten korkacak).

Aynı hadisi Kuleyni de nakleder.

Abdülâla bin Husayn-i Salebi, babasından nakleder ki şöyle dedi: “Hacda veya umrede Ebu Ca’fer Muhammed bin Ali (aleyhisselam)’ı gördüm ve şöyle arz ettim: Artık yaşlandım ve kemiklerim yıprandı. Artık bundan sonra seni görebilecek miyim bilmiyorum. Bana bir ahid ver ve kurtuluşun (zuhur) ne zaman olacağı haberini bana bildir.”

Buyurdu ki: “Doğrusu O reddolunmuş, yalnız kalmış ve ehlinden ayrılmış, babası öldürüldüğü halde intikamı alınmış olan ve amcasının künyesi ile künyelenen var ya, işte bayrakların sahibi O’dur. O’nun adı, Peygamberin adıdır.”

Arz ettim ki: “Tekrar buyurur musun?”

O da bir sahife veya deri parçası getirtti ve onları benim için yazdı.

Husayn-i Sâlebi aynı hadisi tekrarlar yalnız sonunda der ki:

Sonra Ebu Ca’fer (aleyhisselam) sözünü bitirdikten sonra bana bakarak buyurdu ki: “Ezberledin  mi (yoksa) istersen yazayım mı?”

Arz ettim ki: “Sen nasıl istersen öyle olsun.”

Sonra bir sayfaya veya deri parçasına yazarak bana verdi. (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

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