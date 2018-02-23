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‘İşte o zaman kurtuluşu bekleyin’

İmam Bâkır (a.s.) buyurdu ki: “Bu emrin sahibi, içimizde yaş bakımından en küçük olan ve şahsiyet olarak en sessiz olanımızdır.” “Bu ne zaman olacaktır?” diye soruldu. Buyurdu ki: “Haberciler o gece biat edildiği haberini yayınca her kudret sahibi bir bayrak kaldıracaktır. İşte o zaman kurtuluşu bekleyin”

23 Şubat 2018 Cuma 02:15
‘İşte o zaman kurtuluşu bekleyin’

Ebu’l-Cârud der ki:

Ebu Ca’fer (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Siz devamlı böyle olacaksınız ve sonunda Allah dünyaya gelip gelmediği anlaşılamayan birini size gönderecektir.”

Ebu’l-Cârud der ki:

İmam Muhammed Bâkır (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Sizler biz Ehl-i Beyt’ten olan birine her zaman boynunuzu uzatacak ve diyeceksiniz ki: ‘İşte beklediğimiz budur.’ Allah, O’nu aranızdan alacak ve sonunda bu iş için öyle birini gönderecek ki dünyaya gelip gelmediğini, yaratılıp yaratılmadığını anlayamayacaksınız.”

Ebu Cârud der ki:

İmam Ebu Ca’fer (aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Her zaman boynunuzu birine doğru uzatacak ve diyeceksiniz ki: ‘İşte bu O’dur.’ Allah da onu aranızdan alacak ve sonunda yaratılıp yaratılmadığını anlamadığınız birini gönderecektir.”

Muhammed bin Sinan nakledir ki:

İmam Ebu Ca’fer (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Siz her zaman böyle olacaksınız ve sonunda Allah bu iş için dünyaya gelip gelmediği anlaşılamayan birini gönderecektir.”

Bu hadislerde açık bir beyan ve parlak bir nur vardır. İmam Ca’fer es-Sâdık (aleyhisselam) açıkça buyuruyor: “Muhammed, Ali ve Hasan isimleri arka arkaya geldikten sonra dördüncü şahıs kıyam edecektir.”

Bu imam, on ikinci İmam Hz. Mehdi’den başkası değildir. Dinin kemali O’ndadır ve O’nun elindedir. Halkın imtihanı ve elenip ayıklanması O’nun gaybeti iledir. Halkın en pak ve ihlaslı olanları O’nun velayeti iledir. O’nun emirlerine uymak, O’nun imametini kabullenmekle Allaha yaklaşılır. O haktır ve vardır. O gaybete çekilse de yeryüzü O’nsuz olmaz. Ve buna inanmak; Resûlullah’ı, Emirü’l-Mü’minin’i ve O’ndan sonraki İmamları tasdik etmektir.

Onlar, Hz. Mehdi’nin gaybete çekildikten sonra kıyam edeceğini ve halkın ümidini kesmesinden sonra kılıçla ortaya çıkacağını müjdelemişlerdir. Buna göre herkes İmamların buyurduklarını tek tek düşünmelidirler. Çünkü bu hadisler, konuyu daha fazla açıklığa kavuştururlar. Allah bizleri sonsuza dek ikrar ve icabet ehlinde karar kılsın. Bizleri, karşı çıkan ve inkar edenlerden etmesin. Bizlerin Hakka sarılmamızı sağlayarak basiret ve yakînimizi artırsın. Şüphesiz O, başarıya ulaştıran ve onaylayandır.

Yahya bin Sâlim der ki:

İmam Ebu Ca’fer (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Bu emrin sahibi, içimizde yaş bakımından en küçük olan ve şahsiyet olarak en sessiz olanımızdır.”

Arz ettim ki: “Bu ne zaman olacaktır?”

Buyurdu ki: “Haberciler o gece biat edildiği haberini yayınca her kudret sahibi bir bayrak kaldıracaktır. (İşte o zaman) kurtuluşu bekleyin.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

OKAN EGESEL

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