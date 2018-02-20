‘İstediği şeyi görmedikçe zuhur etmez’

Ebul Cârud der ki:

İmam Ca’fer, Muhammed Bâkır (a.s.) şöyle buyurdu: “Bu emrin sahibi, reddolunan ve yalnız başına babasının intikamı alınmamış olandır. O, amcasının künyesini taşır, ehlinden uzaktır. O’nun adı, Peygamberin adıdır.”

Ahsen bin Muhammed-i Hazrami der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık (a.s.) şöyle buyurdu: “Sizin zuhur etmesini istediğiniz, Mekke’den zuhur edecektir. Ve o istediği şeyi görmedikçe Mekke’de zuhur etmeyecektir. Eğer o isterse, (ashabı) ağacın dallarını dahi yemeğe hazırdırlar.” (Hz. Mehdi (a.s.) birçok rivayete göre 313 kişilik ashabı olmadıkça zuhur etmeyecektir. Buna göre Hz. Mehdi’nin istediği şey de 313 kişilik ashabıdır).

Ebu Haysem-i Misemi der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık (a.s.) şöyle buyurdu: “Muhammed, Ali ve Hasan isimleri arka arkaya geldikten sonra dördüncü şahıs, kıyam edecektir.”

Muhammed bin Ebu Ya’kub Belhi der ki:

İmam Rızâ (a.s.)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Siz bundan daha büyük bir belaya tutulacaksınız. Öyle ki ana karnındaki çocuğa ve süt çocuğuna şöyle söylenecek: ‘Gayb oldu ve öldü.’ Ve denilecek ki: ‘İmam yoktur.’ Halbuki Resûlullah da çok kez gayba çekilmiştir. İşte ben de öyle tabii olarak öleceğim.” (İmam Kazım aleyhisselam’ın Harun tarafından zindanda şehit edilmesinden sonra, onun bazı ashabı İmam Rıza aleyhisselamın imamlığını kabullenmeyerek, İmam Kazım’ın gaybete çekildiğini iddia ettiler. Bu inançta olanlara Vakifiler denilir. Bunlara İmamlar lanet okumuşlardır. İmam Rıza bu rivayette kendi imamlığını kabullenmemelerini göz önüne alarak bazılarının Hz. Mehdi’nin imametini kabullenmemekle daha büyük fitnelere ve belalarla karşılaşacaklarını buyurmaktadır).

Hasan bin Mahbub-i Zerrâd der ki:

İmam Rıza (a.s.) bana şöyle buyurdu: “Ey Hasan! Korkunç ve şiddetli bir fitne meydana gelecek, bütün dostluklar ve samimiyet yok olacaktır. Ve bu benim oğlumun üçüncüsünü (yani İmam Hasan-i Askeri’yi) taraftarlarımız kaybedince olacaktır. Göktekiler ve yerdekiler O’nu kaybettiklerinden dolayı hüzne boğulacaklar. Birçok mü’min erkek ve kadın O’nun ölümünden dolayı üzülecek, hüzne boğulacak, hayrete düşecektir. Babam ve anam O’na feda olsun. O, peygamberin adaşıdır, bana benzer ve Musa bin İmran’a benzer. Üzerinde nurdan elbiseler vardır. Kuds âleminin nurunun ışıklarıyla ışıklanır. Ben onu şu an görür gibiyim. Halk tam ümidini kestiğinde bir nida gelecek. O nidâyı yakında olanlar işittikleri gibi uzaktakiler de duyacaklar. O ses, mü’minler için bir rahmet, kâfirler için ise azap olacaktır.”

Ona şöyle arz ettim: “Babam ve anam sana fedâ olsun, bu nidâ nedir?” Buyurdu ki: “Receb ayında üç ses gelecektir. Birincisi: ‘Allah’ın laneti zalimlere olsun.’ İkincisi: ‘Beklediğiniz geldi ey mü’minler topluluğu.’ Üçüncüsü: ‘Biliniz ki zalimleri helak etmek için Allah falancayı (yani Hz. Mehdi’yi) gönderdi.’ İşte o zaman mü’minlerin faracı (kurtuluşu-zuhur) gelecektir. Böylece Allah, onların göğsüne şifa verecek, kalplerindeki gazabı kaldıracaktır.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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