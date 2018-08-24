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'Kalbine hikmet pınarları akıtılır'

İmam Rıza (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Allah (c.c.), bir kulu insanların işleri için seçince bu iş için kendisine göğüs genişliği verir, kalbine hikmet pınarlarını akıtır. Ona ilhamda bulunur. Öyle ki artık hiçbir soruya cevap vermekten aciz kalmaz”

24 Ağustos 2018 Cuma 16:52
'Kalbine hikmet pınarları akıtılır'

Resûlullah'ın (s.a.a.), Hz. Ali Efendimizin fazileti, imamet ve hilafeti hakkındaki hadislerinden bazıları şöyledir:

"Kendisiyle uzlaştığınız takdirde helak olmayacağınız kimseyi sizlere göstereyim mi? Şüphesiz sizin veliniz Allah’tır. İmamınız ise Ali b. Ebi Talib’dir. O halde onun hayrını dileyin ve onu tasdik edin. Şüphesiz bunu bana Cebrail haber vermiştir.” (Şerh-u Nehc’il Belağa-i İbn-i Ebi’l Hadid, 3/98).

“Şüphesiz Aziz ve Celil olan Allah, Ali b. Ebi Tâlib hakkında Bana tavsiyelerde bulundu. Ben, 'Ya Rabbi! Bunu bana açıkla' dedim. 'Dinle' buyurdu. Ben, 'Dinliyorum' dedim. O, 'Şüphesiz Ali hidayet bayrağı, dostlarımın imamı, Bana itaat edenlerin nuru, takva sahipleri ile birlikte kıldığım kelimedir. Her kim onu severse Beni sevmiştir ve her kim ona itaat ederse Bana itaat etmiştir' diye buyurdu.” (Nur’us-Sakaleyn, 5/73/74).

“Allah, Ali hakkında Bana tavsiyelerde bulundu. Ben, 'Ya Rabbi! Bana açıkla' dedim. O, 'Dinle' dedi. Ben, 'Dinliyorum' dedim. O, 'Şüphesiz Ali hidayet bayrağı ve dostlarımın imamıdır. Onu bununla müjdele' dedi. Ali gelince kendisine bunu müjdeledim.” (Tarih-i Dimeşk, İmam Ali’nin biyografisi, 2/230/734).

“Ey Hâşimoğulları! Şüphesiz kardeşim, vasim, vezirim ve ehlim arasında halifem Ali b. Ebi Tâlib’dir. O borcumu öder, verdiğim sözleri gerçekleştirir.” (Emali et-Tusi, 602/1244).

“Cebrail Bana gelerek şöyle dedi: Ey Muhammed! Rabbin Sana selam ediyor ve şöyle buyuruyor: Şüphesiz Ali b. Ebi Tâlib Senin vasin, ehlin ve ümmetin üzerinde halifendir.” (Emali el-Müfid, 168/3).

Resûlullah (s.a.a.) Hz. Ali’ye işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz bu Benim kardeşim, vasim, aranızdaki halifemdir. O halde onu dinleyin ve itaat edin.” (Kenz’ul-Ummal, 36479).

İmam Rıza (a.s.) imamın özelikleri hakkında şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Aziz ve Celil olan Allah, bir kulu insanların işleri için seçince bu iş için kendisine göğüs genişliği verir, kalbine hikmet pınarlarını akıtır. Ona ilhamda bulunur. Öyle ki artık hiçbir soruya cevap vermekten aciz kalmaz ve doğru yolu bulma hususunda şaşkınlığa düşmez.” (el-Kafi, 1/202/1).

İmam Sadık (a.s.) da şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Ali (a.s.) âlimdi, ilmini miras almıştı. Kendisinden sonra ilmini veya Allah’ın istediği şeyleri öğrenecek birisi baki kalmadıkça bir âlim ölmez.” (a.g.e., s.221/1).

Yine İmam Sâdık (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Allah’a and olsun ki, ben Allah’ın Kitabı'nı baştan sona kadar avucumdaymış gibi biliyorum. Onda gök ve yerin haberleri vardır. Onda olanların ve olacakların haberi vardır. Aziz ve Celil olan Allah, 'Onda her şeyin açıklaması vardır' buyurmuştur.” (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

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