‘Kendi reyini din edinme!’

Muhammed bin Müslim der ki:

İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a, “Sizden olan İmamı reddedenin halini gördün mü?” diye sorduğum.

Şöyle buyurdu: “Allah tarafından seçilen İmama karşı çıkan; ondan, onun dininden uzaklaşan kafirdir ve İslam dininden dönmüştür. Çünkü İmam, Allah’tandır ve İmamın dini Allah’ın dinidir.”

Hamran bin A’yân der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a on iki İmam hakkında bir soru sorduğumda şöyle buyurdu: “Yaşayan İmamlardan birini inkar eden, ölen İmamları da inkar etmiş olur.”

İbn-i Muskân der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık’a, İmamları sorduğumda şöyle buyurdu: “Yaşayan İmamlardan birini inkar eden, ölen imamları da inkar etmiş olur.”

Muaviye bin Veheb der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’dan duydum ki şöyle buyurdu: “Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlih) buyurdu ki: İmamını tanımadan ölen kimse, cahiliye ölümü üzerine ölür.”

İbn-i Ebi Nasr der ki:

“Ve her kim Allah’ın hidayetinden başka bir şeyle yoldan çıkar ve hevasına uyarsa...” (Kasas, 5) ayeti hakkından İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu: “Yani hidayet İmamlarından bir İmamın dışında kendi reyini kendisine din edinenler.”

Muhammed bin Sinan’ın bazı ashabdan naklettiğine göre;

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Her kim imameti Allah tarafından tayin olunan birine, imameti Allah tarafından tayin olmayan birini ortak ederse, müşriktir.”

Muhammed bin Müslim der ki:

İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a, “Adamın biri bana, ‘İmamların sonuncusunu tanı, birincisini tanımasan da fark etmez’ dedi” diye arz edince şöyle buyurdu: “Allah ona lanet etsin. Doğrusu o sözü söyleyen her kimse ben onu tanımadığım halde ona buğzediyorum. Birinci İmam tanınmadan sonuncusu tanınabilir mi?”

Muhammed bin Mansur der ki:

“İmam Ca’fer es-Sâdık aleyhisselam’a, Allah Azze ve Celle’nin, ‘Bir kötü iş yaptıklarında derler ki: ‘Biz babalarımızı böyle bulduk ve Allah bize böyle emretti.’ De ki: Allah asla kötülüğü emretmez. Bilmediklerinizi mi Allah’a isnad ediyorsunuz?’ ayetini sordum.”

İmam (a.s.) şöyle buyurdu: “Allah’ın; zinayı, şarap içmeyi veya bu gibi haramları emrettiğini zanneden birini gördün mü?”

“Hayır” deyince şöyle buyurdu: “Peki, Allah’ın emrettiğini iddia ettikleri bu kötülük nedir?”

Dedim ki: “Allah ve velisi daha iyi bilirler.”

Şöyle buyurdu: “Bu, zalim imamları sevenler hakkındadır. Onlar Allah emretmediği halde onların bazılarını imam olarak kabul etmelerini Allah’ın emrettiğini iddia ederler. Allah da bunu reddetmekte ve onların kendisine yalan isnad ettiklerini bildirerek bunu kötülük olarak adlandırmaktadır.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).

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