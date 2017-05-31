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‘Kimse Ehl-i Beyt ile kıyaslanamaz’

Hz. Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kimse biz Ehl-i Beyt ile kıyaslanamaz. Kur’an bizim aile içinde nâzil oldu ve risaletin kaynağı da bizim aramızdadır”

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‘Kimse Ehl-i Beyt ile kıyaslanamaz’
Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

Hz. Ali (a.s)'ın, ayakta su içtikten sonra şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Peygamber (s.a.a)'in bu şekilde su içtiğini gördüm.”

Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “İlim mü’minin yitik malıdır.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kim kendisiyle istişare eden bir Müslüman'a hile yaparsa, Ben ondan uzağım.”

Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kimse biz Ehl-i Beyt ile kıyaslanamaz. Kur'an bizim aile içinde nâzil oldu ve risaletin kaynağı da bizim aramızdadır.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ben ilmin şehriyim Ali ise onun kapısıdır. (Öyleyse ilim isteyen o kapıya gelmelidir).”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ali'nin eli benim elimdir.” (Yani ona biat Bana biattir).

Aynı senetle Hüseyin b. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Biz Peygamber'in döneminde münafıkları sadece Ali ve evladına olan kinlerinden tanıyorduk.”

Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in Hz. Ali'ye şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Cennet; sana, Ammar'a, Selman'a, Ebuzer'e ve Mikdad'a müştaktır.”

Muhammed b. Ömer el-Ciabî, metindeki senetle Ebu Salt-i Herevî'den, o da İmam Rıza (a.s)'dan, İmam Rıza da babası ve dedeleri vasıtasıyla Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Bir kimse ayakta namaz kılamıyorsa oturarak namaz kılsın; oturarak da namaz kılamıyorsa sırt üstü uzanıp ayaklarını kıbleye doğru uzatarak işaretle namaz kılsın.”

Ebubekir Muhammed bin Ahmed -İbn-i Zureyk el-Bağdadî ismiyle meşhurdur- Hârun'ur-Reşid'in kölesi olan Ali b. Muhammed b. Anbese'den, o da Darim b. Kabiysa en-Nehşelî'den, o da İmam Rıza (a.s)'dan, İmam Rıza da babası ve dedeleri vasıtasıyla Hz. Resûlullah (s.a.a)'den şöyle buyurduğunu naklediyor: “İyiliği, iyilik ehli olan veya olmayan kimseye yap. Eğer o kişi iyilik edilmeği hak eden birisiyse yerinde bir iş yapmışsındır ama eğer buna layık biri değilse sen iyilik etmeye layıksın.”

OKAN EGESEL

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