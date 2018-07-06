'Kıyamet günü onların düşmanıyım'

Resûlullah (s.a.a.) işçlerin alınterini karşılığı hususundaki hadislerinden bazıları şöyledir:

“Her kim işçinin ücreti hakkında haksızlık ederse Allah amelini iptal eder ve beş yüz yıllık mesafeden kokusu duyulan cennetin kokusunu kendisine haram eder.” (el-Emali-i Saduk, 347/1).

“Şüphesiz Aziz ve Celil olan Allah yeni bir din çıkaran, bir işçinin ücretini ödemeyen veya özgür bir insanı satan kimse dışında tüm günahları affeder.” (Uyun-u Ahbar’ir-Rıza, 2/32/60).

“Şüphesiz Aziz ve Celil olan Allah bir işçinin ücretini veya kadının mehrini ödemeyen kimse dışında tüm günahları affeder.” (Mustedrek’ul Vesail, 14/31/16024).

“İşçinin ücreti hakkında haksızlık etmek de büyük günahlardandır.” (el-Bihar, 103/170/27).

“Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: Üç kişinin kıyamet günü düşmanı Benim: Benimle anlaşma imzalayıp vefasızlık gösteren, hür bir kimseyi satıp parasını yiyen ve bir işçi kiralayıp onu tümüyle çalıştırdığı halde ücretini vermeyen kimse.” (Kenz’ul-Ummal, 43826).

“Bir işçinin ücreti hakkında haksızlık eden kimseye Allah lanet etsin.” (Mustedrek’ul-Vesail, 14/30/16021).

Esbeğ b. Nubate şöyle diyor:

Kûfe Mescidi’nde Mü'minlerin Emiri Ali b. Ebi Tâlib’in (a.s.) huzurunda oturmuştum. Künyesi Ebu Hatice olan Buceyle kabilesinden bir kimse yanımıza gelerek şöyle dedi: “Ey Mü'minlerin Emiri! Bize söyleyeceğin Peygamber’in (s.a.a) sırlarından bir sır var mıdır?"

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Evet! Ey Kamber! O yazıyı getir!”

Onda şöyle yazılıydı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti kendisini efendisinden başkasına isnad eden kimsenin üzerine olsun! Hakeza Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti İslam’da bid’at çıkaran ve bidat çıkaran kimseyi barındıran kimsenin üzerine olsun! Hakeza Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti bir işçinin ücreti hususunda haksızlık eden kimsenin üzerine olsun!” (a.g.e., 16022. hadis).

İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu: “Resûlullah (s.a.a.) ücretini belli etmedikçe işçi tutmayı nehyetmiştir.” (el-Fakih, 4/10/4968).

İmam Rıza (a.s.) ise şöyle buyurmuştur: “Bil ki birisi ücreti belirlenmeksizin senin için çalışırsa artık sen üç kat fazlasını da ödesen yine de ücretini az ödediğini sanır. Ama onunla ücretini kesinleştirir de öyle ücretini verirsen, ücretini tam verdiğin için sana teşekkür eder. Eğer az bir fazla verecek olursan, o zaman da fazla verdiğini anlar.” (el-Kafi, 5/288/1). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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