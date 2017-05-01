Kötü komşu mü’mine eziyet eder

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor:

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Mûsa (a.s) Rabbinden şöyle bir istekte bulundu: ‘Ey Rabbim! Beni Muhammed (s.a.a)'in ümmetinden kıl.’ Allah-u Teâlâ ona, ‘Ya Mûsa! Sen ona erişemezsin’ (Yani onun zamanında yaşamayacaksın)’ diye vahyetti.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Beni göğe (Miraca) götürdüklerinde üçüncü gökte oturmuş olan bir kişiyi gördüm; bir ayağı doğuda bir ayağı da batıda idi; elinde de bir levha vardı, sürekli ona bakıp başını sallıyordu. ‘Ya Cebrail! Bu kimdir?’ diye sordum. Cebrail, ‘O ölüm meleği (Azrail)'dir’ dedi.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Şu ayet nazil olduğunda, ‘Gerçek şu ki, sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir’ (Zümer/30) Allah'a şöyle arz ettim: ‘Ey Rabbim! Bütün yaratıklar ölüp melekler mi diri kalacaktır?’ Cevaben şu ayet nazil oldu: ‘Her nefis ölümü tadıcıdır; sonra Bize döndürüleceksiniz.’ (Ankebut/57).”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Cenneti cehenneme tercih ediniz ve amellerinizi bâtıl etmeyiniz; yoksa ateşe atılır, onda kalırsınız.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Allah-u Teâlâ bana şu dört kimseyi sevmeyi emretmiştir: Ali, Selman, Ebuzer ve Mikdad bin Esved'i.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kıyamet günü olduğunda bir münadi şöyle nida edecektir: Ey insanlar Muhammed'in (s.a.a) kızı Fâtıma'nın geçmesi için gözlerinizi kapatınız.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Hasan ve Hüseyin, cennet gençlerinin efendileridirler, babaları ise onlardan daha üstündür.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim bir mü’mini fakir ve yoksul olduğundan dolayı küçümser ve tahkir ederse, Allah-u Teâlâ kıyamet günü onu mahşerdeki insanlara tanıtacak, daha sonra (yaptığı günahından dolayı) onu rezil ve rüsva edecektir.”

İmam Rıza (a.s), Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kıyamet gününe kadar, kendisine eziyet edecek bir komşusu olmaksızın yaşayan hiçbir mü’min olmamış ve olmayacaktır.”

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