'Marifetten sonra gaflete kapılma!'

Resûlullah'ın (s.a.a.), ümmetinin muhatap olacağı saldırılar ve onlar hakkındaki endişeleri hususundaki hadislerinden bazıları şöyledir:

Resûlullah (s.a.a.) buyurdu ki: “Çok geçmeden aç insanların yemek sofrasına saldırdığı gibi milletler de size saldıracaktır.”

Bu arada birisi, “Acaba sayımız az mı olacak?” diye sorunca şöyle buyurdu: “Hayır, aksine çok olacaksınız, ama sel suları üzerindeki bir köpük ve çerçöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden azametinizi alacak ve kalplerinize vehn (gevşeklik) verecektir.”

Birisi, “Ya Resûlallah! Vehn nedir?” diye sorunca şöyle buyurdu: “Dünyayı sevmek ve ölümden hoşlanmamaktır.” (et-Teşrif bi'l-Minen, 307/428).

“Ümmetim her ne zaman dünyayı ulularsa Allah onlardan İslam’ın azametini alır.” (Tenbih’ul-Havatir, 1/75).

“Şüphesiz ümmetim hakkında üç şeyden korkuyorum: Hırs ve cimriliğe itaat etmek, heva ve heveslerine tâbi olmak ve sapık imam.” (el-Bihar, 77/161/178).

“Ümmetim hakkında şu üç şeyden korkuyorum: “Marifetten sonra dalalet, saptırıcı fitneler ve mide ile tenasül organının şehvetine kapılmak.” (Emali et-Tusi, 157/263).

“Benden sonra ümmetim hakkında şu üç şeyden korkuyorum: “Âlimin sürçmesi, münafığın Kur’an vesilesiyle mücadelesi ve kaderi yalanlamak.” (Kenz’ul-Ummal, 28966).

“Ümmetim hakkında şu üç şeyden korkuyorum: Nefsanî isteklerden kaynaklanan dalalet; mide ve tenasül organının şehvetlerine uymak ve marifetten sonra gaflete kapılmak.” (a.g.e., 28967).

Resûlullah (s.a.a.), mübarek yanında izi kalan hasırın üzerinde yatarken yanına gelen Enes’e şöyle buyurmuştur: “Yanında başka biri var mı?"

O, “Hayır” deyince şöyle buyurdu: “Bil ki ecelim yaklaşmış; Allah’ı görmeye ve Benden önceki peygamber kardeşlerimi görmeye olan iştiyakım çoğalmıştır.”

Daha sonra şöyle buyurdu: “Hiçbir şeyi ölüm kadar sevmiyorum. Mü'min Allah’ı görmekten başka bir şey ile huzur bulmaz.”

Daha sonra ağladı. Enes, “Neden ağlıyorsun?” deyince şöyle buyurdu: “Benden sonra ümmetimin başıma nelerin geleceğini bildiğim halde nasıl ağlamayayım!”

Enes, “Yâ Resûlallah! Senden sonra ümmetinin başına neler gelecektir?” diye sorunca şöyle buyurdu: “Çeşit çeşit istekler, akrabalık bağlarını kesmek; mal ve şerefi sevmek, bidat çıkarmak.” (Mustedrek’ul-Vesail, 12/64/13519). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

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