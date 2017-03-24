‘Melekler bizi sevenlerin hizmetçileridir’ 2

İmam Rıza (a.s) dedeleri vasıtasıyla Ali (a.s)’dan o da Resûlullah (s.a.a)’den şöyle buyurduğunu naklediyor:

“Ya Ali, ne mutlu seni seven ve doğrulayan kimseye, vay sana düşman olup yalanlayanın haline. Seni sevenler yedi kat gök ile yedi kat yerde ve o ikisinin arasında olanlarca tanınmaktadırlar. Onlar; dindar, takvalı, güzel davranışlı, Rableri karşısında mütevazı, başları aşağı ve kalpleri Allah’ı hatırlamakla titreyen kişilerdir. Onlar; senin velayetini hakkıyla tanıyan, senin faziletlerini anlatmakla meşgul, sana ve soyundan gelenlere duydukları muhabbetten dolayı gözleri yaşlı insanlardır. Onlar; Allah’a kendi Kitabında emrettiği şekilde dindarlık eder, sünnetten delili olanlarına amel eder ve kendilerinden olan emir sahiplerinin desturlarına itaat ederler. Onlar; parçalanmayacak şekilde birbirlerine kenetlenmişlerdir ve bir daha nefret etmeyecek şekilde birbirlerine sevgi duyuyorlar. Doğrusu melekler; onlara selam gönderir, dualarına amin der, günahları için istiğfar eder, ölüm anlarında baş uçlarına gelir ve onların yokluğundan dolayı kıyamete kadar yalnızlık acısı çekerler.”

Abdusselam b. Salih Herevî, İmam Rıza (a.s)’dan, o dedeleri vasıtasıyla Ali (a.s)’dan ve o da Resûlullah (s.a.a)’den şöyle buyurduğunu naklediyor: “Allah Teâlâ Benden daha üstün birisini yaratmamış ve hiçbir yaratığına da Benden daha çok ikramda bulunmamıştır.”

Ali (a.s) diyor ki: “Ya Resûlallah, Siz mi daha üstünsünüz yoksa Cebrail mi?”

Buyurdular: “Ya Ali! Allah Teâlâ peygamberlerini mukarreb (yakın) meleklerinden daha üstün kılmıştır. Beni ise bütün peygamberlerine üstün kılmıştır. Ya Ali! Üstünlük Benden sonra sende de ve senin soyundan gelen İmamlardadır. Ya Ali; Melekler bizim ve bizi sevenlerin hizmetçileridirler. Ya Ali! Allah’ın arşını taşıya ve Arş’ın etrafında Rablerini tesbih eden meleklerin hepsi bizim velayetimize iman edenler için istiğfar ederler. Ya Ali! Eğer biz olmasaydık Allah Teâlâ, Âdem’i, Havva'yı, cenneti, cehennemi, gökleri ve yeri yaratmazdı. Nasıl olur da Biz meleklerden daha üstün olmayız. Biz Allah’ı tanıma, tesbih etme, Kendisinden başka ilahın olmadığına ikrar etme ve takdis etme faziletlerine onlardan önce sahiptik. Çünkü Allah Teâlâ’nın ilk yarattığı varlık Bizim ruhlarımızdır. Allah Teâlâ ruhlarımızı yarattıktan sonra onları Kendi birlik ve hamdına ikrar ettirdi ve daha sonra melekleri yarattı. Melekler Bizim nurlarımızı bir tek nur halinde görünce bize tazim ettiler. Daha sonra melekler bizlerin mahlûk olduğumuzu ve Allah Teâlâ’nın bizim sıfatlarımızdan münezzeh olduğunu bilsinler diye Biz Allah Teâlâ’yı tesbih ettik. Bunun üzerine melekler de Allah Teâlâ’yı tesbih ettiler ve onu Bizim sıfatlarımızdan tenzih ettiler. Melekler Bizim şanımızın yüceliğini görünce Bizler, Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ettik ki melekler Allah’tan başka ilah olmadığını Bizlerin onun kulları olduğunu, onunla birlikte veya onsuz kendisine ibadet edilen varlıklar olmadığımızı anlasınlar. Bunun üzerine melekler lâ ilahe illallah dediler. Melekler Bizim makamımızın büyüklüğünü gördüklerinde bizler, Allah’ın büyüklüğüne ikrar ettik ki melekler büyüklüğün ancak Allah vasıtasıyla başka varlıklara ulaştığını anlasınlar. Melekler Allah Teâlâ’nın bize verdiği izzet ve kudreti görünce, Bizler, ‘la havle ve la kuvvete illa billah/bütün güç ve kuvvetler Allah’tandır’ dedik ki melekler bizlerin Allah Teâlâ’nın verdiği kudret ve kuvvetten başka bir şeye sahip olmadığımızı anlasınlar. Melekler Allah Teâlâ’nın Bize verdiği nimetler ve itaatimizi vacip ettiğini görünce, bizler, elhamdulillah dedik ki melekler Allah Teâlâ’nın nimetleri karşısında Bizim görevimizin onu hamd etmek olduğunu anlasınlar. Bunun üzerine melekler, elhamdulillah dediler.”

(Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), Şeyh Saduk İbn-i Babeveyh).