Memun, hadis âlimlerini münazara için çağırtır Memun, imamet ve üstünlük konularında muhaliflerle tartışarak İmam Rıza (a.s)’a yaklaşmak istemesi üzerine, hadis âlimlerinden bir grubu münazara için saraya davet etti

14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:57 Bu haber kez okundu.