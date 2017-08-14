Memun, hadis âlimlerini münazara için çağırtır

Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari’r-Rıza isimli eserinde şöyle anlatıyor:
Babam ve Muhammed bin Hasan bin Ahmed bin Velid (r.a), İshak bin Hammad bin Zeyd’den şöyle naklediyor: Yahya bin Eksem-i Gâzî bizleri bir araya toplayarak şöyle dedi: Memun bana, hadis âlimlerinden bir grubu davet etmemi emretti. Ben de emri yerine getirerek, her iki gruptan kırk kişi topladım. Sonra onları yanımda getirerek bir odada beklemelerini ve Memun’a onların geldiğini haber vereceğimi söyledim. Onlar da orada beklediler. Memun’a haber verince, içeri girmelerini emretti. Onlar da içeri girerek selam verdiler. Memun bir süre onlarla konuşup tanıştı ve şöyle dedi:
Ben, bugün sizleri kendim ile Allah-u Tebarek ve Teâlâ arasında hüccet olarak karar vermeyi düşünüyorum. Kimin herhangi bir ihtiyacı varsa kalksın ve ihtiyacını gidersin, böylelikle rahatlayıp hafifleyin, sırtınızdaki elbiseleri de çıkarın. Onlar da emredilen şeyleri aynen yerine getirdiler. Memun daha sonra oradakilere dönerek şöyle dedi: Ey cemaat; ben sizleri Allah katında kendime hüccet tutmak için buraya çağırdım, öyleyse Allah’tan korkun, kendinizi ve imanınızı muhafaza edin. Hiçbir zaman benim makam ve durumum, sizlerin kimden olursa olsun hak sözü kabul etmenize engel olmasın ve batıl sözü de kimden olursa olsun reddetmenize mani olmasın. Kendiniz için ateşten korkunuz. Allah’ın rızasını kazanarak ve itaat ederek ona yaklaşınız. Hiç kimse Allah’a itaatsizlikle kendisini herhangi bir mahlûka yaklaştırmamıştır. Meğerki Allah o mahlûku ona musallat etmiştir. Öyleyse benimle bütün dikkatinizle münazara ediniz (tartışınız). Ben Ali (a.s)’ın Resûlullah (s.a.a)’den sonra insanların en hayırlısı olduğunu düşünen biriyim. O halde doğru söylüyorsam beni tasdik edin, yok eğer bu görüşümde yanılıyorsam delillerle sözlerimi reddedin ve benimle tartışın; ya ben sizden sorayım ya da siz benden sorun. Memun’dan sonra, hadis ehli olan âlimler "biz soracağız" dediler. (Bu konu devam edecek)…
OKAN EGESEL